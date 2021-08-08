Жара сохраняется: в Липецкой области до +33

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта южного циклона, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

С 7 по 11 августа на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 25-28 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше средних многолетних значений.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +19 до +21 градусов, днем будет от +29 до +31 градуса.



День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.