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сегодня, 13:27

В Госдуме прокомментировали предложение об увеличении рабочей недели

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Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев сообщил, что предложение об увеличении рабочей недели нецелесообразно.

Так он прокомментировал призыв зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, сообщает "Известия". Депутат от партии КПРФ Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если граждане начнут больше трудиться. "Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать", — сказал он.

Тереньтьев раскритиковал это заявление. «Я думаю, что в рамках Трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закрепленные Трудовым кодексом», — пояснил он. По словам депутата, соответствующее предложение «нецелесообразно».

Вместе с тем Терентьев уточнил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». Он подчеркнул, что не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ.
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