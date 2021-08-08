В России

18 минут назад

Цены на кофе могут рекордно вырасти

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В ближайшее время цены на кофейное зерно приблизятся к самому высокому за много лет уровню.

Из-за сильнейших морозов в Бразилии и рекордно возросших из-за пандемии расходов на доставку грузов розничные цены на кофе в ближайшее время приблизятся к самому высокому за много лет уровню, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters. Стоимость необжаренных зерен достигла почти семилетнего максимума, и вскоре это должно отразиться на потребителях.

В США средняя стоимость кофе в магазинах уже в апреле увеличилась до самого высокого за 6 лет уровня. В Бразилии также кофе подорожал заметно. Именно эти страны лидируют по уровню потребления кофе в мире.

Стоимость продукта будет только расти, так как после заморозков в июне ассоциация Abic порекомендовала бизнесу скорректировать цены для сохранения стабильности.

Кроме того, подорожание кофе приведет к росту стоимости потребительской корзины, уже увеличивающейся на фоне увеличения цен на хлеб, сахар, растительное масло. Согласно данным ООН, индекс мировых цен на еду в июле 2021 года показал годовой рост в 31%, хотя многие люди испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса.
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