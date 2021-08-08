«Лифан» выбросил «Оку» в кювет

И сам оказался там же.

В субботу, 7 августа, примерно в 09:50 в Задонском районе на 242 км трассы Орел-Тамбов произошло ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области. Участники аварии после столкновения оказались в кювете



- По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Лифана» не выдержал необходимой дистанции и допустил столкновение с «Окой» под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили в автоинспекции.



Водитель «Оки» госпитализирован с переломами.