Происшествия

32 минуты назад

«Лифан» выбросил «Оку» в кювет

1 366
#авария #ДТП
«Лифан» выбросил «Оку» в кювет

И сам оказался там же.

В субботу, 7 августа, примерно в 09:50 в Задонском районе на 242 км трассы Орел-Тамбов произошло ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области. Участники аварии после столкновения оказались в кювете

- По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Лифана» не выдержал необходимой дистанции и допустил столкновение с «Окой» под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили в автоинспекции.

Водитель «Оки» госпитализирован с переломами.
1 366
#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Игорь Лифанов

26 минут назад
Лифан такая же мерзость как и Черри -амулет.
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