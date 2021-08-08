Происшествия
32 минуты назад
«Лифан» выбросил «Оку» в кювет
И сам оказался там же.
В субботу, 7 августа, примерно в 09:50 в Задонском районе на 242 км трассы Орел-Тамбов произошло ДТП, сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области. Участники аварии после столкновения оказались в кювете
- По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Лифана» не выдержал необходимой дистанции и допустил столкновение с «Окой» под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили в автоинспекции.
Водитель «Оки» госпитализирован с переломами.
- По предварительным данным, 67-летний мужчина за рулем «Лифана» не выдержал необходимой дистанции и допустил столкновение с «Окой» под управлением 44-летнего мужчины, - сообщили в автоинспекции.
Водитель «Оки» госпитализирован с переломами.
Игорь Лифанов