Суточная сводка эпидемии: 239 новых случаев COVID-19, десять умерших

С марта 2020 года в Липецкой области COVID-19 заболели 41 649 человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 239 случаев инфицирования коронавирусом, 79 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, десять человек скончались. Эти данные сообщает сегодня, 8 августа, сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии, с марта 2020 года, в Липецкой области COVID-19 заболели 41 649 человек, 35 611 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 212 пациентов.



В России за сутки выявлено 22 866 случаев COVID-19, 15 669 человек выздоровели, умерли 787 человек. Общее число заболевших COVID-19 жителей России с начала эпидемии достигло 6 447 750, случаев выздоровели из них 5 755 507 человек. 164 881 человек с COVID-19 скончались.