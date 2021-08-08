Коронавирус

22 минуты назад

Суточная сводка эпидемии: 239 новых случаев COVID-19, десять умерших

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#коронавирус
Суточная сводка эпидемии: 239 новых случаев COVID-19, десять умерших

С марта 2020 года в Липецкой области COVID-19 заболели 41 649 человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 239 случаев инфицирования коронавирусом, 79 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, десять человек скончались. Эти данные сообщает сегодня, 8 августа, сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии, с марта 2020 года, в Липецкой области COVID-19 заболели 41 649 человек, 35 611 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 212 пациентов.

В России за сутки выявлено 22 866 случаев COVID-19, 15 669 человек выздоровели, умерли 787 человек. Общее число заболевших COVID-19 жителей России с начала эпидемии достигло 6 447 750, случаев выздоровели из них 5 755 507 человек. 164 881 человек с COVID-19 скончались.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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11 минут назад
Откуда столько умерших каждый день?! Не пойму!! Спутник, не помогает, что ли?!!
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