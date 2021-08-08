Общество

38 минут назад

Липчан предупреждают о сильной жаре

1 397
#жара
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Липчан предупреждают о сильной жаре

Воздух может прогреться до +36.

Как сообщает ГО и ЧС Липецка, 8 августа в городе ожидается опасное метеорологическое явление. Спасатели предупреждают о жаре до +36 градусов.

Рекомендации населению при сильной жаре дали в ГУ МЧС по Липецкой области.

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывайте как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление соли во время жары.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов С и выше. В тоже время температура воды составляет +22 С, +26 С. Таким образом, перепад температур составляет от 25 до 30 градусов.

Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнёте в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.
1 397
#жара
1

Комментарии (1)

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Максим'ка Я

30 минут назад
Каждый день одно и тоже: жара , жара... Надоело это лето уже!! Хочется дождей, морозов , снега!!!
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