Происшествия
45 минут назад
Пропавшего пенсионера нашли в поле
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Пожилого мужчину уже передали родственникам.
Успешно завершились поиски пропавшего 6 августа 74-летнего Алексея Рязанова. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», на след пропавшего вывел водитель.
Мужчина подвозил пенсионера в село Ситовка, а потом увидел ориентировку на своего пассажира и передал информацию волонтерам. Пенсионера в поле обнаружили механизаторы. Его уже передали родственникам
Мужчина подвозил пенсионера в село Ситовка, а потом увидел ориентировку на своего пассажира и передал информацию волонтерам. Пенсионера в поле обнаружили механизаторы. Его уже передали родственникам
857