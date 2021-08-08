Пропавшего пенсионера нашли в поле

Пожилого мужчину уже передали родственникам.

Успешно завершились поиски пропавшего 6 августа 74-летнего Алексея Рязанова. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», на след пропавшего вывел водитель.



Мужчина подвозил пенсионера в село Ситовка, а потом увидел ориентировку на своего пассажира и передал информацию волонтерам. Пенсионера в поле обнаружили механизаторы. Его уже передали родственникам