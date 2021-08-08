Происшествия

45 минут назад

Пропавшего пенсионера нашли в поле

857
#пропавшие без вести
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Пропавшего пенсионера нашли в поле

Пожилого мужчину уже передали родственникам.

Успешно завершились поиски пропавшего 6 августа 74-летнего Алексея Рязанова. Как сообщили GOROD48 в поисковом движении «Патруль», на след пропавшего вывел водитель.

Мужчина подвозил пенсионера в село Ситовка, а потом увидел ориентировку на своего пассажира и передал информацию волонтерам. Пенсионера в поле обнаружили механизаторы. Его уже передали родственникам
857
#пропавшие без вести
1

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