Общество
сегодня, 15:16
В салоне часов не соблюдали COVID-ограничения
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Владельца торговой точки оштрафовали на 15 000 рублей.
Октябрьский районный суд Липецка выписал штраф в 15 000 рублей владельцу салона часов, расположенного в ТРЦ «Ривьера». Предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение COVID-ограничений.
Нарушения были выявлены в ходе проверки 21 апреля 2021 года. В салоне часов не нашли бесконтактного термометра, графика дезинфекции помещения, бактерицидных ламп и разметки для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
Предприниматель признал свою вину в совершении правонарушения, а все допущенные нарушения были устранены незамедлительно после проведения проверки. Это стало основанием для уменьшения минимально возможного по санкции статьи штрафа с 30 000 до 15 000 рублей.
Нарушения были выявлены в ходе проверки 21 апреля 2021 года. В салоне часов не нашли бесконтактного термометра, графика дезинфекции помещения, бактерицидных ламп и разметки для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
Предприниматель признал свою вину в совершении правонарушения, а все допущенные нарушения были устранены незамедлительно после проведения проверки. Это стало основанием для уменьшения минимально возможного по санкции статьи штрафа с 30 000 до 15 000 рублей.
14 744
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