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В салоне часов не соблюдали COVID-ограничения

14 744
#нарушение #коронавирус #торговля
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В салоне часов не соблюдали COVID-ограничения

Владельца торговой точки оштрафовали на 15 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка выписал штраф в 15 000 рублей владельцу салона часов, расположенного в ТРЦ «Ривьера». Предпринимателя привлекли к административной ответственности за нарушение COVID-ограничений.

Нарушения были выявлены в ходе проверки 21 апреля 2021 года. В салоне часов не нашли бесконтактного термометра, графика дезинфекции помещения, бактерицидных ламп и разметки для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Предприниматель признал свою вину в совершении правонарушения, а все допущенные нарушения были устранены незамедлительно после проведения проверки. Это стало основанием для уменьшения минимально возможного по санкции статьи штрафа с 30 000 до 15 000 рублей.
14 744
#нарушение #коронавирус #торговля
1

Комментарии (14)

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Да

5 минут назад
Завтра в 6.00 в автобусах как в душегубке все друг на друге стоят. Везут как скот без открытых форточек.
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имитация бурной деятельности

10 минут назад
в автобусах то же нет бесконтактных термометров, санитарной разметки ,ультрафиолетовых ламп ,санайзеров и пр. лабуды
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Иван

11 минут назад
Вот уж поистинно нет глупее людей чем наши чиновники. То миллионы готовы выбросить за примитивную автобусную остановку, то вдруг решили штрафовать за отсутвие разметки на полу. Зашли бы в любой магазин , в кассах очереди. В поликлиниках тоже. И никто на разметку и внимания то не обращает
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Жена сана

17 минут назад
Я в одной маске сплю уже как 2 года и не стираю ее)))
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сан

23 минуты назад
Проклятые нарушители антиковидных мер! Власть старается,борется против вируса.Вон на последнем заседании облсовета все как один в масках были,а эти часовщики дают заразе распространяться.Не хорошо!
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!

24 минуты назад
Партия ер. Они вас всеми методами уничтожат. Отберут все до нитки. Кстати С 1 июля 2021 г все госслужащие перестают быть госслужащими , пока не докажут , что у них есть только одно гражданство.
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Иоина

27 минут назад
Посмотиели бы, сколько народу в "Спартаке" и все без масок. И в автобусах в час пик в масках хорошо если 10%.
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Алебастер

32 минуты назад
Идет добитие остатков малого бизнеса.
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Путешественник

42 минуты назад
Гость, во всем мире уже штрафами в три раза больше забрали
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Обезьяна с гранатой

45 минут назад
Задрали с этим ковидом дайте людям нормально жить и работать.
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