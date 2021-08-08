Общество

26 минут назад

Никто не взялся за экологическую реабилитацию реки Быстрая Сосна

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#тендер #экология
Никто не взялся за экологическую реабилитацию реки Быстрая Сосна

За выполнение этой задачи были готовы заплатить почти 3 млн рублей.

Управление капитального строительства Ельца завершило электронный аукцион на подряд по возмещению ущерба рыбному хозяйству, который был причинен при реконструкции автомобильного моста через реку Быстрая Сосна. За выполнение этой работы подрядчику предлагали до 2 979 008 рублей. К моменту рассмотрения заявок оказалось, что за этот подряд никто не захотел браться. Аукцион признан несостоявшимся.

Победитель тендера должен был выпустить в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна 95 683 экземпляров молоди стерляди, каждая весом от 1,5 грамм. Все работы должны были проходить под контролем Росрыболовства. Экологическую реабилитацию планировали завершить к 30 ноября 2021 года.

Реконструкция автомобильного моста началась в январе 2020 года. Первоначально на все работы отводились 25 месяцев. Подрядчик должен завершить реконструкцию к 875-летию города, то есть к сентябрю 2021 года.
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#тендер #экология

Комментарии (1)

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Знаток

20 минут назад
Откуда такие цифры,откат заложили???
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