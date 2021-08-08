Общество

сегодня, 12:05

В Липецкой области стало меньше благородных оленей

9 395
#охота
В Липецкой области стало меньше благородных оленей

Липчанам увеличили лимит на отстрел животных.

Региональная администрация своим постановлением установила лимит отстрела диких животных в охотничьих угодьях. Квота определена на срок до 1 августа 2022 года.

Лимит на добычу благородных оленей — семь особей, год назад было разрешено отстрелить 9 оленей. В вопросе охоты на лосей лимит не изменился — 11 особей. Значительно увеличен лимит на отстрел косуль — с 113 до 139 особей. Численность именно этих животных значительно увеличилась в регионе за последний год — с 1 619 до 1 863 особей. А вот благородных оленей стало меньше: с 249 их численность сократилась до 238 особей.

Отстрел животных разрешен при наличии разрешения исключительно в охотничьих угодьях. Контроль за исполнением постановления получен региональному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
9 395
#охота

Комментарии (9)

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Разведенка с прицепом

8 минут назад
Я огорчена такой новостью
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Охотник на троллей

8 минут назад
Где получить лицензию на отстрел многословных оленей с ботофермы?
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Олень

18 минут назад
То тюлень мине позвонит, то алень...
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Билли Бонс

21 минуту назад
Дед Пихто, быдло эти лицензии не получит. А по поводу стрелять или нет-так в советские времена их ой как берегли, но когда "...олени стали попадаться чаще, чем зайцы", среди них начались болезни, угрожающие всей популяции, пришлось делать серьёзный отстрел. Санитарные отстрелы необходимо проводить регулярно, сравни цифры-в странах, где добывают намного больше животных, поголовье намного выше. Парадокс, казалось бы, но-факт.
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Дед Пихто

33 минуты назад
Интересно, те семеро, что получат лицензии на отстрел благородных оленей - это самые голодные и неимущие? Я понимаю отстрел лисиц, которые разносят бешенство, это имеет санитарное значение, но стрелять редкого благородного оленя ради забавы может только кровожадное быдло.
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А как же сторонники вакцинации??

сегодня, 12:17
Их полно же наивных, которые верят в заботу государства о них))) особенно по ценам заметно)))
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Евгений Дятлов

сегодня, 12:14
Зато другой скотины хватает. Да и дятлов на дорогах много.
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Алекс

сегодня, 12:14
Да практически ничего и не изменилось. Простому работяге получить лицензию просто не реально. А разной блатате похрену на лицензию. * к егерю, отслюнявят бабла и шмаляют во все что шевелится.
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Зато в Липецке

сегодня, 12:07
Неблагородных оленей тьма!
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