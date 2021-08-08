В Липецкой области стало меньше благородных оленей

Липчанам увеличили лимит на отстрел животных.

Региональная администрация своим постановлением установила лимит отстрела диких животных в охотничьих угодьях. Квота определена на срок до 1 августа 2022 года.



Лимит на добычу благородных оленей — семь особей, год назад было разрешено отстрелить 9 оленей. В вопросе охоты на лосей лимит не изменился — 11 особей. Значительно увеличен лимит на отстрел косуль — с 113 до 139 особей. Численность именно этих животных значительно увеличилась в регионе за последний год — с 1 619 до 1 863 особей. А вот благородных оленей стало меньше: с 249 их численность сократилась до 238 особей.



Отстрел животных разрешен при наличии разрешения исключительно в охотничьих угодьях. Контроль за исполнением постановления получен региональному управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.