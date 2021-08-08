Общество

38 минут назад

Керосин в Липецке не прибавил в цене

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#керосин #авиация #аэропорт
Керосин в Липецке не прибавил в цене

Стоимость авиационного топлива за месяц не изменилась, несмотря на ее рост в среднем по России.

Росавиация представила аналитические данные о стоимости авиационного керосина в аэропортах России. В среднем по стране цена тонны топлива за июль выросла на 1 969 рублей или 3,85%. С начала года рост стоимости авиационного керосина составил 6 408 рублей или 13,73%.

В Липецке стоимость тонны топлива для самолетов за месяц не изменилась - 47 850 рублей. Среди регионов Центрального Черноземья отпускная цена керосина за месяц выросла только в Белгороде – на 3 558 рублей или 8,2% до 46 958 рублей за тонну. Самый дорогой керосин среди соседей по Черноземью – в Курске, 48 545 рублей, а самый дешевый – в Воронеже, 45 800 рублей.

Конечная стоимость авиационного керосина для перевозчиков в аэропортах состоит из стоимости самого топлива и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний.
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#керосин #авиация #аэропорт

Комментарии (1)

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Лука Недрищев

21 минуту назад
Зря напомнили, теперь прибавит.
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