Из Липецка разрешили летать в Ургенч и Наманган

Авиакомпании получили допуски на перелеты на два года.

Росавиация выдала перевозчикам допуски к обслуживанию пяти маршрутов из Липецка. Авиакомпаниям разрешено летать по одобренным направлениям до конца сезона «Зима 2022-2023». Среди допусков нет туристических направлений: авиакомпании будут обслуживать навигацию в Среднюю Азию.



«Уральские авиалинии» получили допуск к перевозкам по маршруту «Липецк-Наманган», самолеты могут до конца зимы 2023 года вылетать из нашего аэропорта в Узбекистан трижды в неделю. Авиакомпании «Сибирь» разрешено осуществлять перевозки из Липецка в Бухару, Ургенч, Самарканд и Фергану (все - Узбекистан). Периодичность перелетов – трижды в неделю.



Как ранее сообщал GOROD48, фактически эти рейсы работают только на ввоз рабочих в Россию: после прибытия в Липецк гастарбайтеров развозят по объектам в соседние регионы. Рядовым российским пассажирам билеты на самолеты не продают.

