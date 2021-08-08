Общество

19 минут назад

Из Липецка разрешили летать в Ургенч и Наманган

2 256
#рейс #самолет #перелет #аэропорт #расписание
1
Из Липецка разрешили летать в Ургенч и Наманган

Авиакомпании получили допуски на перелеты на два года.

Росавиация выдала перевозчикам допуски к обслуживанию пяти маршрутов из Липецка. Авиакомпаниям разрешено летать по одобренным направлениям до конца сезона «Зима 2022-2023». Среди допусков нет туристических направлений: авиакомпании будут обслуживать навигацию в Среднюю Азию.

«Уральские авиалинии» получили допуск к перевозкам по маршруту «Липецк-Наманган», самолеты могут до конца зимы 2023 года вылетать из нашего аэропорта в Узбекистан трижды в неделю. Авиакомпании «Сибирь» разрешено осуществлять перевозки из Липецка в Бухару, Ургенч, Самарканд и Фергану (все - Узбекистан). Периодичность перелетов – трижды в неделю.

Как ранее сообщал GOROD48, фактически эти рейсы работают только на ввоз рабочих в Россию: после прибытия в Липецк гастарбайтеров развозят по объектам в соседние регионы. Рядовым российским пассажирам билеты на самолеты не продают.
2 256
#рейс #самолет #перелет #аэропорт #расписание
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

папуас

11 минут назад
Лучше бы в Буркина-Фасо.
ответить

Проспект

16 минут назад
Именно туда нам надо лететь
ответить

Еще в рубрике

В Липецке штрафуют за теплый алкоголь
#проверка #магазин #алкоголь
18
В Липецке штрафуют за теплый алкоголь

сегодня, 09:08

Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
#отключение воды
15
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

вчера, 18:12

Общество
Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву
#вечЁрка #память #электросамокат
5
Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву

06.08.2021 20:21

Общество
В частном секторе 9-го микрорайона отключат холодную воду на врем устранения утечки
#отключения
2
В частном секторе 9-го микрорайона отключат холодную воду на врем устранения утечки

06.08.2021 16:15

Общество
Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей
#пособия #социальные выплаты
42
Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей

06.08.2021 14:50

Общество
К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж
#пляж #благоустройство
30
К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж

06.08.2021 14:48

Общество