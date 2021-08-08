В Липецке штрафуют за теплый алкоголь

Проверяющие обнаружили не соблюдение температурного режима хранения вина.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протесты воронежской компании «Восход» на штрафы от регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Ранее предприятие, которое занимается реализацией спиртного в магазинах «Пролетарский», привлекли за нарушения к административной ответственности.



Нарушения были выявлены в ходе проверок соблюдения COVIDных ограничений 17 марта 2021 года в магазинах на улицах Коммунистической и Космонавтов. Во время проверки сотрудники управления заметили, что в торговом зале с нарушениями хранят алкоголь. Так, на 0,7-1 градус Цельсия была превышена температура хранения вин «Лыхны», «Апацха», «Новый Афон», «Вина Крыма Совиньон», «Крымская крепость. Каберне». Предприятие суммарно оштрафовали на 100 000 рублей. Но представители воронежской организации со взысканиями не согласились, посчитав их незаконными.



Суд не нашел оснований для отмены постановлений о наложении штрафов и оставил их в силе.