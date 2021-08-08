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В Липецке штрафуют за теплый алкоголь

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#проверка #магазин #алкоголь
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В Липецке штрафуют за теплый алкоголь

Проверяющие обнаружили не соблюдение температурного режима хранения вина.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протесты воронежской компании «Восход» на штрафы от регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Ранее предприятие, которое занимается реализацией спиртного в магазинах «Пролетарский», привлекли за нарушения к административной ответственности.

Нарушения были выявлены в ходе проверок соблюдения COVIDных ограничений 17 марта 2021 года в магазинах на улицах Коммунистической и Космонавтов. Во время проверки сотрудники управления заметили, что в торговом зале с нарушениями хранят алкоголь. Так, на 0,7-1 градус Цельсия была превышена температура хранения вин «Лыхны», «Апацха», «Новый Афон», «Вина Крыма Совиньон», «Крымская крепость. Каберне». Предприятие суммарно оштрафовали на 100 000 рублей. Но представители воронежской организации со взысканиями не согласились, посчитав их незаконными.

Суд не нашел оснований для отмены постановлений о наложении штрафов и оставил их в силе.
18 1233
#проверка #магазин #алкоголь
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Комментарии (18)

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Гость

2 минуты назад
Билли Бонс, точно, рому.. А я все голову ломал, что выпить))
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н-дя

12 минут назад
Нетустрануназвалигондурасом, А что у нас воздух чистый от комбината и за это 5 бюджетов можно собрать.
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цирк

16 минут назад
проверяющие в кавычках-141 проц
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Билли Бонс

16 минут назад
65+, извините, по поводу вина я был в курсе задолго до интернета, поскольку и выпивать начал до его появления.
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Билли Бонс

19 минут назад
Гость, а холодец подают-холодным, мороженое-ещё более холодным. Здесь речь о вине.
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ха-ха

19 минут назад
65+, Ага,одни пеньки столбов наставили в Ельце,так те попадали,а так все техологично и с анкерами.
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Нетустрануназвалигондурасом

19 минут назад
50% (могу ошибаться) бюджета области наполняют штрафами. Бюджет пустеет - срочно все контролирующие органы пошли на проверки. А уж придраться есть к чему! Граждане проверяющие! Даю подсказку. Есть объект с потенциальным штрафом в рублёвом исчислении на два годовых бюджета. Посмотрите на ограждение военного аэродрома. Он что, по классу опасности менее опасен нежели гражданский аэропорт. Что же вы бревно в глазу государства не видите?! А мелкие торговые точки, которые после ваших штрафов банкротятся кошмарите.
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Слепой и Глухой

20 минут назад
эстет, тогда в отпуск зимой
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Гость

23 минуты назад
Билли Бонс, а мясо подают горячим. Вы купите мясо, которое хранилось при температуре +30?
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65+

23 минуты назад
Билли Бонс, Сейчас все такие грамотные стали,всем интернет в помощь,только в реале ничего не умеют,а теорию на отлично.Отключи интернет и умные превратятся в пеньков,только языками трепать и учить.
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