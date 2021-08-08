Происшествия

24 минуты назад

Двое липчан пустили в оборот имущество энергокомпании

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#растрата #топливо
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Двое липчан пустили в оборот имущество энергокомпании

Они провернули интересную схему растраты денег, предназначенных для оплаты заправки транспорта организации.

В апреле 2021 года двое водителей энергетической компании совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 160 УК РФ - растрату по сговору, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. Мужчины вступили в преступный сговор, направленный на растрату дизельного топлива и получение личной наживы.

- Приехав на заправочную станцию, подозреваемые предложили стоявшим в очереди водителям оплатить их заправку своей служебной топливно-заправочной картой по более низкой цене. После того как несколько водителей согласились на такую сделку, они расплатились за них на кассе и, получив наличные, уехали. Таким образом, подозреваемые совершили хищение 50 литров дизельного топлива почти на 2 000 рублей, путем растраты, при заправке транспортных средств, не принадлежащих компании, - сообщает полиция.

Следствием учтено, что подозреваемые совершили преступление средней тяжести впервые, возместили материальный ущерб в полном объеме, а также способствовали расследованию преступления. Поэтому органами предварительного расследования принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с назначением фигурантам меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Отделом по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено постановление о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемым мер уголовно-правового характера.
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#растрата #топливо
1

Комментарии (1)

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Царь

18 минут назад
В России три беды, дураки, дороги и депутаты.
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