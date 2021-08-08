Происшествия

46 минут назад

Липчанку облили зеленкой возле ресторана

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#отношения #зеленка #суд #ревность
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Липчанку облили зеленкой возле ресторана

На девушку напал ее бывший парень.

Мировой судья СУ №18 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении мужчины. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью: молодой человек напал на свою бывшую девушку.

Как указано в материалах суда, ссора бывших любовников произошла ночью в конце ноября у ресторана восточной кухни на улице Советской. Парень плеснул в лицо своей экс-подружки зеленку. Девушке потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее химический ожог конъюктивы левого глаза, отек и гиперемию конъюктивы, которые вызвали временное снижение остроты зрения. Врачи оценили травмы как причинившее легкий вред здоровью.

В суд от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ее бывшего парня. Они достигли соглашения, парень выплатил девушке в качестве компенсации морального вреда в 5 000 рублей.

Суд прекратил дело по примирению сторон.
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#отношения #зеленка #суд #ревность
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Комментарии (4)

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лена

2 минуты назад
ну настоящий мужчина.мужики стали хуже баб.
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Беги от него

22 минуты назад
Такое поведение,несет предпосылки к новым случаям.
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Берия

22 минуты назад
Это вам не пластиковым стаканчиком кинуть, наши нежные полицаи сразу инвалидами становятся.
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Пог

28 минут назад
Походу просто помирились)))
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