Липчанку облили зеленкой возле ресторана

На девушку напал ее бывший парень.

Мировой судья СУ №18 Советского района Липецка рассмотрел материалы уголовного дела в отношении мужчины. Его обвинили в причинении легкого вреда здоровью: молодой человек напал на свою бывшую девушку.



Как указано в материалах суда, ссора бывших любовников произошла ночью в конце ноября у ресторана восточной кухни на улице Советской. Парень плеснул в лицо своей экс-подружки зеленку. Девушке потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у нее химический ожог конъюктивы левого глаза, отек и гиперемию конъюктивы, которые вызвали временное снижение остроты зрения. Врачи оценили травмы как причинившее легкий вред здоровью.



В суд от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ее бывшего парня. Они достигли соглашения, парень выплатил девушке в качестве компенсации морального вреда в 5 000 рублей.



Суд прекратил дело по примирению сторон.