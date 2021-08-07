В России
31 минуту назад
Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде
Нововведение вступит в силу с 1 сентября
С 1 сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно — через портал Госуслуг, сообщает Лента.ру.
Раньше обжаловать дорожный штраф можно было придя в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив заказное письмо. Теперь же обжаловать возможное нарушение ПДД можно на сайте Госуслуг.
Отмечается, что сделать как со штрафами в своем регионе, так и в любом другом. ГИБДД не сможет отказать в рассмотрении из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, подача заявок онлайн официально разрешена.
Таким образом, когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, согласно которой постановление, по мнению водителя, является неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства. В частности, речь идет о документах, фотографиях и видеокадрах.
Раньше обжаловать дорожный штраф можно было придя в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив заказное письмо. Теперь же обжаловать возможное нарушение ПДД можно на сайте Госуслуг.
Отмечается, что сделать как со штрафами в своем регионе, так и в любом другом. ГИБДД не сможет отказать в рассмотрении из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, подача заявок онлайн официально разрешена.
Таким образом, когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, согласно которой постановление, по мнению водителя, является неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства. В частности, речь идет о документах, фотографиях и видеокадрах.