В России

31 минуту назад

Российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде

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Нововведение вступит в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года россияне смогут обжаловать штрафы от ГИБДД удаленно — через портал Госуслуг, сообщает Лента.ру.

Раньше обжаловать дорожный штраф можно было придя в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив заказное письмо. Теперь же обжаловать возможное нарушение ПДД можно на сайте Госуслуг.

Отмечается, что сделать как со штрафами в своем регионе, так и в любом другом. ГИБДД не сможет отказать в рассмотрении из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им, подача заявок онлайн официально разрешена.

Таким образом, когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, согласно которой постановление, по мнению водителя, является неправильным. В специальной форме можно будет также приложить доказательства. В частности, речь идет о документах, фотографиях и видеокадрах.
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