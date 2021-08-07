Происшествия

27 минут назад

На аллее славы «скосили» три фонаря

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#вандализм #Елец
На аллее славы «скосили» три фонаря

Чтобы их повалить пришлось применить силу.

Об испорченной аллее славы «Почетный Железнодорожник» с горечью написал в своем Instagram мэр Ельца Евгений Боровских.

— Искренне не понимаю, что движет людьми, когда они ТАК поступают. Мы активно благоустраиваем общественные пространства, чтобы жителям было приятно находиться в этих местах. И когда я вижу, что целенаправленно ломают сделанное с душой, становится обидно, — написал мэр Ельца Евгений Боровских.

Кто-то пытался выкорчевать три фонарных столба. Градоначальник пообещал, что подрядчик все исправит. Помимо прежних анкеров в бетон, сделает ещё и арматуру, чтобы уж наверняка стояло.

— Но разве может что-то остановить тех, кто не ценит чужой труд?! Я искренне вас призываю беречь то, что нас окружает, — добавил Евгений Боровских.


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#вандализм #Елец

Комментарии (8)

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полупьяный электрик

2 минуты назад
(Кто-то пытался выкорчевать три фонарных столба.)Да их и выкорчевали)))))Хорошо хоть провода внутри проходят,не дали совсем упасть.
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Ор

4 минуты назад
Прикопы с закладками и то глубже делают ахахахахах
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леночка

4 минуты назад
может его вверх ногами установили ,большую часть надо закапывать.
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эксперт

6 минут назад
А че та цемента там не видна в лунке.
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Ванька Грозный

9 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Молодняк

14 минут назад
дед, все правильно на ссср-овских столбах машины наматывались!
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надо бы наградить

16 минут назад
Уважаемый Евгений Боровских,Вам помогли вскрыть халтуру неравнодушные люди,скажите им спасибо,что эти фонари не упали на ребенка.
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дед

19 минут назад
Опять у буржуев все рушится.В СССР так фонари не прикапывали,а бетонировали закладные и прикручивали резьбовыми соединениями через фланцы.
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