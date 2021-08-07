На аллее славы «скосили» три фонаря

Чтобы их повалить пришлось применить силу.

Об испорченной аллее славы «Почетный Железнодорожник» с горечью написал в своем Instagram мэр Ельца Евгений Боровских.— Искренне не понимаю, что движет людьми, когда они ТАК поступают. Мы активно благоустраиваем общественные пространства, чтобы жителям было приятно находиться в этих местах. И когда я вижу, что целенаправленно ломают сделанное с душой, становится обидно, — написал мэр Ельца Евгений Боровских.Кто-то пытался выкорчевать три фонарных столба. Градоначальник пообещал, что подрядчик все исправит. Помимо прежних анкеров в бетон, сделает ещё и арматуру, чтобы уж наверняка стояло.— Но разве может что-то остановить тех, кто не ценит чужой труд?! Я искренне вас призываю беречь то, что нас окружает, — добавил Евгений Боровских.