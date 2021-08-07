Коронавирус

сегодня, 13:26

Дома от COVID-19 лечатся 3 898 жителей Липецкой области

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#коронавирус
Дома от COVID-19 лечатся 3 898 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 41 410 случаев новой коронавирусной инфекции, 35 532 человека выздоровели, в том числе 184 за последние сутки, 4 669 — лечатся, 1 209 человек умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 202 человека.

В больницах сегодня находится 771 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 898 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство из них в Липецке — 172. На втором месте с большим отрывом Грязинский район — 28, третье место поделили Елец, Елецкий и Лев-Толстовский районы — по 7 заболевших. В Добринском и Липецком районах — по 4, в Добровском, Долгоруковском и Становлянском районах — по три заболевших.
5 413
#коронавирус

Комментарии (5)

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Марсиане

6 минут назад
Человеки, Вы уже почти как 2 года не можете победить коронавируса. А у нас спросить слабо?
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Северо-восток

42 минуты назад
Юг, не волнуйся! Коронавирусы грязи не боятся!
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О да

43 минуты назад
А до ковидлы сколько по стране больных с разными болячками ходило ? Вы и не знали, пока вам в СМИ по ушам сталс ездить каждый день именно об ковидле. Давайте говорить сколько с гепатитом ходит ? С грибком на ногтях в бассейн сколько тысяч .
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Юг

56 минут назад
Ну наконец то в Грязях 28 , а то я уже волноваться начал, 2 дня ни одного...
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Незря

59 минут назад
Эти3898 заражают других. Никто дома не сидит.
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