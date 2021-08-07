Дома от COVID-19 лечатся 3 898 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 41 410 случаев новой коронавирусной инфекции, 35 532 человека выздоровели, в том числе 184 за последние сутки, 4 669 — лечатся, 1 209 человек умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 202 человека.

В больницах сегодня находится 771 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 898 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство из них в Липецке — 172. На втором месте с большим отрывом Грязинский район — 28, третье место поделили Елец, Елецкий и Лев-Толстовский районы — по 7 заболевших. В Добринском и Липецком районах — по 4, в Добровском, Долгоруковском и Становлянском районах — по три заболевших.