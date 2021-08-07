Общество

52 минуты назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

7 531
#отключение воды
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
8 августа с 10:00 до 17:00 из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Пестеля, 17 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пестеля и переулков Рылеева и Макаренко.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 8а (детский сад), 10, 10а, 10/2, 54, 63 (средняя школа), 65 по улице Елецкой, № 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, а также в частном секторе улиц Елецкой, Карьерной, 9 Января, Лескова, Павлова. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресам: улица Карьерная, 2 и улица Елецкая, 54.

Подвоз питьевой воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 531
#отключение воды

Комментарии (7)

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Все Путём

6 минут назад
Госдума призвала увеличить рабочую неделю. рабы уже не тянут капитализм
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Митрич

7 минут назад
Россия - одна сплошная утечка.
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Рыбак

27 минут назад
Вот в этой мутной воде кое кто и ловит крупную рыбку......
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Блаженный

29 минут назад
Нас бы самое главное коровий вирус одолеть,а уж буржуйку мы себе сварили и дрова на пятый этаж принесли .Если сново будут отключать воду как той зимой,будем обогреваться дровами на кухне.
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электроник

32 минуты назад
Не надо интернет отключать. Отключайте лучше газ, если так невтерпёж что-то отключить!
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Эксперт

36 минут назад
Наш водоканал самый протекаемый в мире.
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(тусуюсь здесь постоянно)

46 минут назад
Воду-то зачем?! Лучше бы Интернет!!
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