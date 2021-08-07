На девяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

8 августа с 10:00 до 17:00 из-за устранения утечки на водоводе по адресу: улица Пестеля, 17 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пестеля и переулков Рылеева и Макаренко.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах № 8а (детский сад), 10, 10а, 10/2, 54, 63 (средняя школа), 65 по улице Елецкой, № 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55 по улице Студеновской, № 2 по улице Карьерной, № 1а по улице 9 Января, а также в частном секторе улиц Елецкой, Карьерной, 9 Января, Лескова, Павлова. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресам: улица Карьерная, 2 и улица Елецкая, 54.



Подвоз питьевой воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.