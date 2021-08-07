32 минуты назад
В Липецкой области до +34
В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием антициклона — небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.
День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.
укушеринх
Максим К