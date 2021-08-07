Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области до +34

2 207
#погода
В Липецкой области до +34

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием антициклона — небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.

День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.
2 207
#погода

Комментарии (2)

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укушеринх

7 минут назад
Максим К, в снег и мороз на електросамокате не покатаешься :(
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Максим К

16 минут назад
Опять жара!! Надоела!!!! Когда же уже снег выпадит, и морозы ударят под тридцать?!
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