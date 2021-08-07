В Липецкой области до +34

В ближайшие сутки Липецкая область останется под влиянием антициклона — небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +16 до +21 градусов, днем будет от +29 до +34 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 8 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 5 градусов тепла.