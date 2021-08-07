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сегодня, 12:42

Россиян предупредили об опасности скриншотов

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Скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных.

Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.

По его словам, минусы данной функции гаджетов стали особенно видны во время пандемии, когда компании стали переводить сотрудников на удаленный режим работы, а документооборот перешел на новый уровень. Эксперт пояснил, что работники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам в открытых мессенджерах. Это привело к тому, что в сеть начали попадать конфиденциальные данные.

Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, считает эксперт.

Чтобы избежать неприятностей, Шерман посоветовал подписать с сотрудниками специальное соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.
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