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сегодня, 12:42
Россиян предупредили об опасности скриншотов
Скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных.
Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.
По его словам, минусы данной функции гаджетов стали особенно видны во время пандемии, когда компании стали переводить сотрудников на удаленный режим работы, а документооборот перешел на новый уровень. Эксперт пояснил, что работники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам в открытых мессенджерах. Это привело к тому, что в сеть начали попадать конфиденциальные данные.
Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, считает эксперт.
Чтобы избежать неприятностей, Шерман посоветовал подписать с сотрудниками специальное соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.
По его словам, минусы данной функции гаджетов стали особенно видны во время пандемии, когда компании стали переводить сотрудников на удаленный режим работы, а документооборот перешел на новый уровень. Эксперт пояснил, что работники стали делать скриншоты и пересылать их коллегам в открытых мессенджерах. Это привело к тому, что в сеть начали попадать конфиденциальные данные.
Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, считает эксперт.
Чтобы избежать неприятностей, Шерман посоветовал подписать с сотрудниками специальное соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.