Происшествия

31 минуту назад

Ночью из дома в микрорайоне «Университетский» эвакуировали четырех человек

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#пожар
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Ночью из дома в микрорайоне «Университетский» эвакуировали четырех человек

Загорелся балкон в девятиэтажке на улице Замятина.

Сегодня ночью в микрорайоне «Университетский» произошел пожар в одной из квартир 9-ти этажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать четырех человек. При этом никто не пострадал.

Огонь тушили 4 отделения, используя автолестницу. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка балкона. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.


 Фото: vk.com/
2 571
#пожар
1

Комментарии (3)

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Максик

1 минуту назад
Как всегда, пьяное быдло развлекалось! Там таких полным-полно!!
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Вася

9 минут назад
Университетский постепенно превращается в елецкий
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