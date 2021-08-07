Происшествия
31 минуту назад
Ночью из дома в микрорайоне «Университетский» эвакуировали четырех человек
Загорелся балкон в девятиэтажке на улице Замятина.
Сегодня ночью в микрорайоне «Университетский» произошел пожар в одной из квартир 9-ти этажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать четырех человек. При этом никто не пострадал.
Огонь тушили 4 отделения, используя автолестницу. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка балкона. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
Фото: vk.com/
Огонь тушили 4 отделения, используя автолестницу. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка балкона. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.
Фото: vk.com/
Максик
Вася