Происшествия

30 минут назад

Ельчанин, соблазнившись скидкой, лишился более 40 тысяч рублей

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#кража #полиция
Ельчанин, соблазнившись скидкой, лишился более 40 тысяч рублей

Обнаружив пропажу денег, пенсионер обратился в полицию.

Предприимчивые граждане особенно и не утруждают себя придумыванием новых способов по отъему денег у доверчивых людей. И старые работают. Пенсионер сам пустил в свою квартиру незнакомца, который представился сотрудником фирмы по установке фильтров для воды.

Мужчина осмотрел трубы на кухне, записал данные заявителя и сказал, что необходимо установить очистители для воды, заплатив при этом 56 000 рублей. Хозяин квартиры отказался. После чего к незнакомцу присоединилась девушка, которая начала убеждать пенсионера в необходимости данной услуги. Она пообещала, что с учётом скидки нужно будет заплатить всего 28 000 рублей. Затем в квартиру зашёл «мастер» и хозяин ушёл с ним в ванную для осмотра труб и крана, двое других «работников» остались в кухне.

Через несколько минут, обговорив все детали с пенсионером, неизвестные ушли, сказав, что придут завтра для установки счётчиков. А когда ельчанин проверил кошелёк и шкаф, в котором он хранил сбережения, увидел, что у него пропала 41 300 рублей.

— Следственный отдел ОМВД России по городу Ельцу возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудниками полиции организовано проведение мероприятий, направленных на установление личности подозреваемых, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#кража #полиция

Комментарии (1)

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зоркий коршун Чиль

6 минут назад
Хотел скидку-скинул 40 штук, какие претензии))?
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