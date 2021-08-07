На улице от масок можно отказаться — масочный режим сохраняется в помещениях. А в «красных зонах» врачам разрешат снять «противочумные костюмы» и использовать спецодежду полегче. За розыгрыш о «приступе COVID-19» пранкер получил реальный срок.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции начинает стабилизироваться, хотя расслабляться рано — ежедневно выявляют от 22,5 до 23,5 тысяч случаев. Сегодня на территории страны преобладает индийский штамм «Дельта». Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 113 887 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 6 402 564 человек, умерли 163 301 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, остановилось у границы 2,5 сотни человек в день — с понедельника по пятницу регистрировалось от 239 до 241 заразившихся. Число летальных случаев составило 1195 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 41 172 случая новой коронавирусной инфекции, 35 348 человек выздоровели.



Коронавирусная инфекция продолжает влиять на смертность — вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила в беседе с ТАСС данные Росстата, который ежемесячно публикует статистику смертей от COVID-19. Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования).



«По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1 процента. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России», — сказала вице-премьер. Тогда, в июне 2020 года, напомнила Голикова, фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае. В этом году в первый летний месяц напротив, начался очередной подъем заболеваемости.



В начале августа ситуация с распространением вируса SARS-CoV-2 в России остается все еще напряженной, хотя есть признаки стабилизации, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в интервью «Комсомольской правде». О последнем говорит снижение еженедельных темпов прироста заболевших. Сейчас основная задача — это максимальный охват населения прививками. Выбрать можно любую из зарегистрированных вакцин.



Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ добавил, что «…прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился, в основном за счет таких регионов как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Однако в других регионах мы видим, что пока ситуация остается напряженной и рост отмечается», передают его слова РИА Новости.



Анна Попова на телеканале «Россия-1» пояснила: сегодня заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 35 регионах, причем в 15 из них она выше среднероссийских показателей. устойчивое снижение заболеваемости отмечается в 22 регионах, еще в 28 ситуация стабилизируется. Михаил Мурашко на совещании президента РФ рассказал, что беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, астраханская области, Красноярский край, Севастополь и Самара. Всего под наблюдением врачей остаются 915 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Большинство из них (78%) лечатся амбулаторно.



Индийский штамм «Дельта» стал основным — среди случаев заражения на него за последние три недели пришлись 69%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде». «…доля „Дельты“ составила 68,8%. Это самый большой показатель за весь период наблюдений», — сказала она. Между тем, уровень коллективного иммунитета по словам главы ведомства пока недостаточен для прекращения циркуляции вируса.



По мнению главы филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александра Семенова, для прекращения распространения инфекции в России необходимо привить от коронавируса 70-80 процентов населения, передает ТАСС. Медики надеются охватить необходимым количеством вакцинаций россиян до 1 сентября, чтобы начало нового учебного года прошло без ограничений, отметила Анна Попова. Сегодня «чемпионами по прививкам» оказались 14 регионов, добавила она в интервью на канале «Россия-1» — там хотя бы одну дозу прививки получили 70 процентов населения. «И вот в этих регионах, как только уровень достигается, мы сейчас уже видим значительное снижение заболеваемости и темпы этого снижения значительно выше, чем в каких-то других регионах». Кроме того, по словам Поповой, в России научились справляться с подъемом заболеваемости ковидом за четыре недели, хотя раньше это занимало два с половиной месяца.



Вакцинация остается в центре внимания. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко высказал на встрече с журналистами, что пожилых людей от коронавируса надо привить практически всех, передают РИА Новости. Исключение — медицинские противопоказания. Министр опирался на уже полученные наблюдения — среди этой возрастной категории (старше 60 лет) наблюдается снижение заболеваемости. Эту идею поддержал бывший главный санитарный врач России, а сегодня депутат Госдумы Геннадий Онищенко. «В данном случае возраст является главным индикативом. Здесь есть еще уточняющие обстоятельства — те, кто старше 60 лет, у кого есть эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические, — они наиболее уязвимы с точки зрения болезни. А раз так — они должны быть привиты и защищены медицинскими средствами профилактики», — пояснил он в беседе с телеканалом RT.



Между тем, более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 по словам Михаила Мурашко не были привиты. На совещании президента РФ министр добавил, что сегодня в России привиты уже 38,9 миллиона человек. Роспотребнадзор считает, что необходимо ревакцинироваться от новых штаммов инфекции каждые полгода, пишут РИА Новости.



Коварство вируса в том, что из-за новых мутаций коронавирусная инфекция у заболевших стала хуже поддаваться лечению — так считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС. «Появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддается лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всем мире», — заявил Мурашко. Прервать эту цепочку поможет вакцинация.



Ослаблять ограничения пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале «Россия-1», говоря о регионах со сложной эпидситуацией. Но в целом послабления уже появляются. Например, ведомство обновило рекомендации для медиков — врачам «красной зоны» разрешат не надевать противочумные защитные костюмы. Об этом заявил журналистам главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сообщают РИА Новости и ТАСС.



На старте пандемии такой костюм считался единственным способом защиты. Оборотной стороной такой меры предосторожности оказалось то, что в таких средствах индивидуальной защиты «безумно сложно работать летом в жаркую погоду, и их довольно непросто утилизировать». Но полуторалетний опыт как российских медиков, так и в целом в мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь.



«Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — отметил главврач Коммунарки. По новым рекомендациям в зависимости от вида работ в качестве защитной одежды теперь можно использовать комбинезон, противочумный халат, одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. Рекомендации Роспотребнадзора предусматривают для защиты органов дыхания респираторы с различными степенями защиты, лицевые щитки и маски.



Есть послабления и для обычных граждан. Носить защитные маски на улице, если это не массовое мероприятие, не нужно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. Требование соблюдать масочный режим остается в помещениях.



На российских курортах ситуация не «безоблачная», отметила в интервью на канале «Россия-1» глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Нужно помнить о правилах защиты самих себя, даже в отпускном периоде расслабляться нельзя, потому, что вирус не дремлет». Глава республики Крым призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски. А перед началом отдыха все-таки пройти вакцинацию — министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко рассказал, что среди госпитализированных с COVID-19, как и в целом по стране, 98 процентов не делали прививку, передают РИА Новости.



Студентам перед началом учебного года напоминают о вакцинации — Анна Попова пояснила, что прививка для студентов не является обязательной, но им следует себя обезопасить. «Это самый правильный вариант, для того чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями», — пояснила глава Роспотребнадзора в интервью телеканалу «Россия-1». Между тем, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на стороне студентов, даже если они начнут учебный год без прививки.



«Цифровизация — не панацея, а предоставляемые ею новые возможности могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент. То же самое касается и принудительной вакцинации: недопустимо ограничивать доступ к образованию студентам без прививки», — написал депутат в своем Telegram-канале.



Учебный год для школьников начнется без ограничений, если будут соблюдаться предписанные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией, высказала надежду Анна Попова. «И мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдет в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов», — пояснила она.



За свой розыгрыш о приступе COVID-19 пранкер получил реальный срок. Как сообщают РИА Новости, пранкера, изображавшего в поезде столичного метрополитена «приступ COVID-19», приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии. Два его соучастника-помощника получили по два года условно с испытательным сроком в три года. Как напомнили РИА Новости, в феврале 2020 года МВД сообщило о задержании мужчины, который упал в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии и имитировал внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Этот ролик появился в интернете. Позже блогер попросил прощения у тех, кто находился в вагоне, а свои действия расценил как «глупую шутку».