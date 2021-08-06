ВТБ предоставил кредит Lamb Weston Meijer на 11 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию Lamb Weston Meijer, ведущему производителю картофеля фри в России, с лимитом выдачи 11 млрд рублей на срок до 8 лет. Средства предназначены для финансирования расходов по строительству второй производственной линии завода компании на территории особой экономической зоны «Липецк». Финансирование предоставлено по льготной программе Минсельхоза России.

Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на начало 2023 года. Результатом станет более чем двукратное расширение мощностей завода по переработке и производству замороженного картофеля – со 100 до 225 тысяч тонн продукции в год. Расширение позволит компании освоить и новое направление − по производству картофельных хлопьев. Общая сумма инвестиций в строительство составит более 13 млрд рублей.

«Поддержка агропромышленного сектора – одно из приоритетных направлений ВТБ, в том числе в Липецкой области. Нам стратегически важно предоставить аграриям все необходимые финансовые инструменты для своевременной модернизации и расширения их производств. Мы обладаем большим опытом в реализации проектов АПК и готовы оказать нашему партнеру всестороннюю поддержку на очередном этапе развития его бизнеса», − комментирует Александр Прокопенко, управляющий ВТБ в Липецкой области.

«Реализация нашего проекта позволит сделать дополнительный вклад в развитие промышленности региона в целом и сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, в частности.Ежегодно мы закупаем у местных фермеров более 250 тысяч тонн картофеля, а с учетом новых двух линий, эта цифра вырастет до 500 тысяч тонн. Количество рабочих мест будет увеличено до 600 штатных единиц. Мы рады, что Банк ВТБ (ПАО) оказывает нам финансовую поддержку, и ценим наше партнерство, которое продолжается уже более четырех лет», – отметила Ирина Ван ден Берг, генеральный директор ООО «ЛВМ РУС».

Соглашение о сотрудничестве в рамках инвестпроекта ВТБ и Lamb Weston Meijer заключили в июне на ПМЭФ-2021.

Справка

Lamb Weston® − один из мировых лидеров по производству высококачественной продукции из картофеля, осуществляющий продажи более чем в 100 странах по всему миру. LambWeston / Meijer работает на рынках Европы, Ближнего Востока, Африки (EMEA) и Бразилии. Компания поставляет такие продукты из картофеля как Twisters®, картофельные ломтики и картофельные палочки, а также сухие картофельные хлопья заказчикам в сегментах ресторанов быстрого питания и розничной торговли. LambWeston / Meijer также поставляет ингредиенты для пищевой промышленности.





