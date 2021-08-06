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Президент РФ поручил правительству обеспечить 100% доступность дошкольного образования
Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.
Президент поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФс учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, - говорится на сайте Кремля.
Ранее на совещании Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет.
Кроме того Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить: <…> реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 6 августа на сайте Кремля. Доклад следует представить до 15 декабря, далее - один раз в полгода.