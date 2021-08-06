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46 минут назад

Президент РФ поручил правительству обеспечить 100% доступность дошкольного образования

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#образование #доступность #Путин #Мишустин

Российский президент Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

До 2023 года дошкольное образование должно стать доступным для всех детей до трех лет. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФс учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, - говорится на сайте Кремля.

Ранее на совещании Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет.

Кроме того Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ <...> с учетом ранее данных поручений обеспечить: <…> реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 6 августа на сайте Кремля. Доклад следует представить до 15 декабря, далее - один раз в полгода.
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#образование #доступность #Путин #Мишустин

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