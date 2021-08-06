Общество

сегодня, 20:21

Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву

649
#вечЁрка #память #электросамокат #Олег Королев
2
Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву

Сегодня, 6 августа, стала известная история, по которой можно и сериал снять — мужчина потерял память в Новый год, а очнулся под 8 марта, только-только в городе появился сервис по прокату самокатов, как технику начали воровать, и экс-сенатора Олега Королева оштрафовали на 30 000 рублей.

Вот так бывает, липчанин с семьей в новогоднюю ночь пошел смотреть салют. Когда возвращался домой, увидел гражданина, который выламывал дверь, сделал ему замечание, получил палкой по голове, упал, ударился — очнулся через три месяца

Пострадавший, когда к нему вернулась память, обратился в суд. Агрессивного гражданина, его задержали на месте преступления, приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Но у парня была непогашенная судимость, поэтому теперь он на 11 месяцев отправится в колонию-поселение и должен выплатить штраф в 16 000 рублей.

В Липецке появились шеринговые электросамокаты. Нет рекламы сейчас не будет. Горожане не знакомые с этим видом сервиса, подумали, что технику просто так расставили по городу, вот и решили взять ее себе. Каждый самокат оснащен маячком, поэтому «убранные с людных мест» самокаты, быстро нашли. Владелец проката обратился в полицию. Как рассказала жена одного из тех, кто «взял» самокат, с расплатившихся с владельцами за якобы потерянное время потенциальной аренды в размере от 10 000 рублей, обвинения сняли.

— Анекдот прям. Шёл по улице, увидел стоит чужой автомобиль. Решил спасти его от возможной кражи, закатил в свой гараж на хранение. Покатаюсь месяцок, потом верну. — посмеялся комментатор.

Сегодня закончилось слушание третьего (и последнего) административного дела Олега Королева. Экс-сенатор ни на один суд не пришел. Сегодняшнее наказание оказалось самым значительным. За отказ от медосвидетельствования Олега Королева оштрафовали на 30 000 рублей и  запретили садиться за руль в ближайшие полтора года.

По предыдущим делам: за сбитый дорожный знак на улице Студеновской его наказали лишением прав на год, и  за оставление места ДТП тоже на год. И эти сроки не суммируются.

— Адвокатам огромный респект! Красавчики! Они сделали почти невозможное — утопили клиента так, что от такого позора ему никогда не отмыться, — считает читатель.

Без ДТП в Липецкой области, к сожалению, не обходится не один день. Накануне вечером в Липецке на улице Советской автомобиль сбил велокурьера. Мужчина отделался легким испугом.

Загрузка плеера


А на площади Театральной площади автомобиль вдруг въехал на лестницу. Полицейские на это происшествие не выезжали, возможно, водителю стало плохо. О происшествии стало известно, так как его зафиксировала видеокамера

А в Усмани в лобовом столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели» погиб 36-летний водитель. Сегодня в Липецке на улице Катукова автобус столкнулся с автомобилем, из-за чего образовалась огромная пробка. В Ельце же на улице Радиотехнической местные автомобилисты запутались в новой разметке и  поехали «против шерсти».
649
#вечЁрка #память #электросамокат #Олег Королев
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В частном секторе 9-го микрорайона отключат холодную воду на врем устранения утечки
#отключения
1
В частном секторе 9-го микрорайона отключат холодную воду на врем устранения утечки

сегодня, 16:15

Общество
Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей
#пособия #социальные выплаты
23
Родителям школьников перечислены около 1,4 млрд рублей

сегодня, 14:50

Общество
К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж
#пляж #благоустройство
20
К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж

сегодня, 14:48

Общество
Пруды в Липецке будет благоустраивать транспортная компания
#благоустройство #тендер
17
Пруды в Липецке будет благоустраивать транспортная компания

сегодня, 14:17

Общество
Олега Королева оштрафовали на 30'000 рублей и лишили прав на полтора года
#Олег Королев
64
Олега Королева оштрафовали на 30'000 рублей и лишили прав на полтора года

сегодня, 12:43

Общество
Казачий фестиваль и байк-фест перенесены
#фестиваль #пандемия
9
Казачий фестиваль и байк-фест перенесены

сегодня, 12:19

Общество