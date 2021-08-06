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Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву
Сегодня, 6 августа, стала известная история, по которой можно и сериал снять — мужчина потерял память в Новый год, а очнулся под 8 марта, только-только в городе появился сервис по прокату самокатов, как технику начали воровать, и экс-сенатора Олега Королева оштрафовали на 30 000 рублей.
Пострадавший, когда к нему вернулась память, обратился в суд. Агрессивного гражданина, его задержали на месте преступления, приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% в пользу государства. Но у парня была непогашенная судимость, поэтому теперь он на 11 месяцев отправится в колонию-поселение и должен выплатить штраф в 16 000 рублей.
В Липецке появились шеринговые электросамокаты. Нет рекламы сейчас не будет. Горожане не знакомые с этим видом сервиса, подумали, что технику просто так расставили по городу, вот и решили взять ее себе. Каждый самокат оснащен маячком, поэтому «убранные с людных мест» самокаты, быстро нашли. Владелец проката обратился в полицию. Как рассказала жена одного из тех, кто «взял» самокат, с расплатившихся с владельцами за якобы потерянное время потенциальной аренды в размере от 10 000 рублей, обвинения сняли.
— Анекдот прям. Шёл по улице, увидел стоит чужой автомобиль. Решил спасти его от возможной кражи, закатил в свой гараж на хранение. Покатаюсь месяцок, потом верну. — посмеялся комментатор.
Сегодня закончилось слушание третьего (и последнего) административного дела Олега Королева. Экс-сенатор ни на один суд не пришел. Сегодняшнее наказание оказалось самым значительным. За отказ от медосвидетельствования Олега Королева оштрафовали на 30 000 рублей и запретили садиться за руль в ближайшие полтора года.
По предыдущим делам: за сбитый дорожный знак на улице Студеновской его наказали лишением прав на год, и за оставление места ДТП тоже на год. И эти сроки не суммируются.
— Адвокатам огромный респект! Красавчики! Они сделали почти невозможное — утопили клиента так, что от такого позора ему никогда не отмыться, — считает читатель.
Без ДТП в Липецкой области, к сожалению, не обходится не один день. Накануне вечером в Липецке на улице Советской автомобиль сбил велокурьера. Мужчина отделался легким испугом.
А на площади Театральной площади автомобиль вдруг въехал на лестницу. Полицейские на это происшествие не выезжали, возможно, водителю стало плохо. О происшествии стало известно, так как его зафиксировала видеокамера.
А в Усмани в лобовом столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели» погиб 36-летний водитель. Сегодня в Липецке на улице Катукова автобус столкнулся с автомобилем, из-за чего образовалась огромная пробка. В Ельце же на улице Радиотехнической местные автомобилисты запутались в новой разметке и поехали «против шерсти».