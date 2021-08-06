Липецкая вечЁрка: потерявший память на три месяца, кражи самокатов и наказание Олегу Королеву

Сегодня, 6 августа, стала известная история, по которой можно и сериал снять — мужчина потерял память в Новый год, а очнулся под 8 марта, только-только в городе появился сервис по прокату самокатов, как технику начали воровать, и экс-сенатора Олега Королева оштрафовали на 30 000 рублей.