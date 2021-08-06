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25 минут назад

Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе до 74 кг

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#Олимпиада в Токио #вольная борьба

Российский спортсмен Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в финале весовой категории до 74 кг. Он принес 17-ю по счету золотую медаль сборной РФ на летних Олимпийских Играх в Токио.

Заурбек Сидаков одержал победу над белорусским спортсменом Мохамедхабибом Кадимагомедовым со счетом 7:0. Тем самым он стал олимпийским чемпионом в весе до 74 килограммов, — сообщает Sport24.

25-летний Сидаков является двукратным чемпионом мира и победителем Европейских игр-2019.

На старте соревнований россиянин обошёл Аугусто Мидану (Гвинея-Бисау), в четвертьфинале победил представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6, а в полуфинале одержал досрочную победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана (11:0), - пишет "Чемпионат".

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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#Олимпиада в Токио #вольная борьба

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