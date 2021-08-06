Дома от COVID-19 лечатся 3 825 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 41 172 случая новой коронавирусной инфекции, 35 348 человек выздоровели, в том числе 186 за последние сутки, 4 622 — лечатся, 1 202 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 195 человек.

В больницах сегодня находятся 797 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 825 пациентов с лёгкой формой COVID-19. За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 141 случай, на втором месте Елец — 33, на третьем Лебедянский район — 15. В Задонскомм районе — 10, в Данковском районе — 8, в Елецком районе — 7, в Чаплыгинском и Липецком районах — по 6, в Усманском районе — 4, в Измалковском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Становлянском районе — 2, в Добринском и Долгоруковском районах — по одному заболевшему.