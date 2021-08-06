Коронавирус

18 минут назад

Дома от COVID-19 лечатся 3 825 жителей Липецкой области

2 163
#коронавирус
Дома от COVID-19 лечатся 3 825 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 41 172 случая новой коронавирусной инфекции, 35 348 человек выздоровели, в том числе 186 за последние сутки, 4 622 — лечатся, 1 202 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 195 человек.

В больницах сегодня находятся 797 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 3 825 пациентов с лёгкой формой COVID-19. За последние сутки в регионе подтверждены 240 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте традиционно Липецк — 141 случай, на втором месте Елец — 33, на третьем Лебедянский район — 15. В Задонскомм районе — 10, в Данковском районе — 8, в Елецком районе — 7, в Чаплыгинском и Липецком районах — по 6, в Усманском районе — 4, в Измалковском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Становлянском районе — 2, в Добринском и Долгоруковском районах — по одному заболевшему.
2 163
#коронавирус

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Грязи

3 минуты назад
А нас не болеют. Давай к нам.
ответить

Юг

8 минут назад
Что, второй день в Грязинском районе по нулям ???
ответить

Еще в рубрике

В Становлянском районе вакцинировались 79, 2% жителей
#вакцинация
1
В Становлянском районе вакцинировались 79, 2% жителей

15 минут назад

Коронавирус
240 новых случаев, девять умерших - суточные данные коронавирусной эпидемии
#коронавирус
10
240 новых случаев, девять умерших - суточные данные коронавирусной эпидемии

сегодня, 11:42

Коронавирус
Треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке
#коронавирус
25
Треть заболевших COVID-19 за сутки выявили в Липецке

вчера, 16:06

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли
#коронавирус
46
За сутки в Липецкой области выявили 239 случаев COVID-19, 10 человек умерли

вчера, 11:06

Коронавирус
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19
#коронавирус
7
Более 4,5 тысяч жителей Липецкой области лечатся от COVID-19

04.08.2021 16:43

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
27
За сутки в Липецкой области выявили 241 случай COVID-19, 8 человек умерли

04.08.2021 11:12

Коронавирус