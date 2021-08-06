К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж

Теперь он будет работать ежедневно с 09.00 до 19.00 до 31 августа.

Региональное управление Роспотребнадзора выдало положительное заключение, на основании которого было подписано постановление об открытии главного городского пляжа.



— Специалисты отобрали пробы воды из реки и питьевых фонтанчиков, а также проверили почву. Из результатов заключения экспертов следует, что все они соответствуют нормам, — отметила заместитель начальника отдела технического надзора управления главного смотрителя Елена Букреева.



За чистотой берегов реки поручено следить департаменту дорожного хозяйства и благоустройства. Стоит отметить, что в районе Центрального пляжа еще продолжается благоустройство благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», однако на отдых липчан оно не повлияет — основные работы у прибрежной зоны уже завершены. Здесь установили питьевые фонтанчики и раздевалки, смонтировали систему видеонаблюдения и освещение, обновили порядка двух тысяч кубометров песка, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.