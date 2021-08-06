Общество

50 минут назад

К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж

5 652
#пляж #благоустройство
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К концу сезона в Липецке официально открыли Центральный пляж

Теперь он будет работать ежедневно с 09.00 до 19.00 до 31 августа.

Региональное управление Роспотребнадзора выдало положительное заключение, на основании которого было подписано постановление об открытии главного городского пляжа.

— Специалисты отобрали пробы воды из реки и питьевых фонтанчиков, а также проверили почву. Из результатов заключения экспертов следует, что все они соответствуют нормам, — отметила заместитель начальника отдела технического надзора управления главного смотрителя Елена Букреева.

За чистотой берегов реки поручено следить департаменту дорожного хозяйства и благоустройства. Стоит отметить, что в районе Центрального пляжа еще продолжается благоустройство благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», однако на отдых липчан оно не повлияет — основные работы у прибрежной зоны уже завершены. Здесь установили питьевые фонтанчики и раздевалки, смонтировали систему видеонаблюдения и освещение, обновили порядка двух тысяч кубометров песка, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
5 652
#пляж #благоустройство
2

Комментарии (6)

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Прохожий

16 минут назад
АДминистрация, не надо хотя бы врать. Две тысячи кубометров песка они отвезли на лисий остров. Молчали бы уже.
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АДминистрация

22 минуты назад
Прохожий, итак сойдёт !
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Тайсон

25 минут назад
777, пешком ходи больше, это полезно!
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Прохожий

28 минут назад
К сожалению, песок на пляже так и не обновили, не считая песка, рассыпанного под деревьями. Люди загорают на грязном, иногда даже смешанного со щебнем, песке. Новый песок подсыпали немного вдоль бордюров накануне фестиваля. На вопрос к рабочим, когда насыпят по всему пляжу, был ответ: а что, надо? Администрация, когда же вы прекратите врать! Все разворовали!
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777

30 минут назад
А что с обещенным автобусом?
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