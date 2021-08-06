В России

сегодня, 14:25

В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» погибли трое взрослых и грудной ребенок

224
#ДТП #авария

Крупная авария с человеческими жертвами произошла на трассе "Дон" в Аксайском районе Ростовской области.

При столкновении девяти автомобилей на трассе М4 "Дон" в Ростовской области погибли четыре человека, ещё пятеро получили травмы, - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

"Предварительно, пострадали пять человек, четверо погибли, в том числе один ребенок до года", - сказал представитель ГИБДД.

"Ребенок находится в реанимации", - уточнили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Ранее от представителя регионального МЧС поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1 070-м км федеральной автодороги М-4 "Дон" (две грузовые и семь легковых машин), в результате которой погибли три человека, в том числе двое детей, и еще четверо пострадали. Позже эту информацию уточнили.

В пресс-службе МЧС добавили, что сообщение о ДТП поступило в 11:05 по московскому времени. На место аварии направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники.

Прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.

224
#ДТП #авария

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Красноярске стена обрушилась на припаркованные автомобили
#обрушение
В Красноярске стена обрушилась на припаркованные автомобили

сегодня, 12:30

В России
Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем

сегодня, 12:20

В России
Шесть регионов могут лишить субсидий на газовые заправки

сегодня, 12:19

В России
Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине
#Крым #Россия #Украина
Шойгу ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма Украине

сегодня, 11:45

В России
ЦБ РФ отозвал лицензию у «КС банка»
#банк #лицензия #ЦБ РФ
ЦБ РФ отозвал лицензию у «КС банка»

сегодня, 09:52

В России
Прокуратура проводит проверку по факту побега заключенных из изолятора в Истре
#побег #изолятор
Прокуратура проводит проверку по факту побега заключенных из изолятора в Истре

сегодня, 09:29

В России