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В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» погибли трое взрослых и грудной ребенок
Крупная авария с человеческими жертвами произошла на трассе "Дон" в Аксайском районе Ростовской области.
При столкновении девяти автомобилей на трассе М4 "Дон" в Ростовской области погибли четыре человека, ещё пятеро получили травмы, - рассказали в региональном управлении ГИБДД.
"Предварительно, пострадали пять человек, четверо погибли, в том числе один ребенок до года", - сказал представитель ГИБДД.
"Ребенок находится в реанимации", - уточнили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Ранее от представителя регионального МЧС поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1 070-м км федеральной автодороги М-4 "Дон" (две грузовые и семь легковых машин), в результате которой погибли три человека, в том числе двое детей, и еще четверо пострадали. Позже эту информацию уточнили.
В пресс-службе МЧС добавили, что сообщение о ДТП поступило в 11:05 по московскому времени. На место аварии направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники.
Прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.
"Предварительно, пострадали пять человек, четверо погибли, в том числе один ребенок до года", - сказал представитель ГИБДД.
"Ребенок находится в реанимации", - уточнили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Ранее от представителя регионального МЧС поступила информация о ДТП с участием девяти автомобилей на 1 070-м км федеральной автодороги М-4 "Дон" (две грузовые и семь легковых машин), в результате которой погибли три человека, в том числе двое детей, и еще четверо пострадали. Позже эту информацию уточнили.
В пресс-службе МЧС добавили, что сообщение о ДТП поступило в 11:05 по московскому времени. На место аварии направлены спасатели для деблокирования пострадавших. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 13 человек и три единицы техники.
Прокуратура области начала проверку в связи с ДТП. На место аварии выехал заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.