В Становлянском районе вакцинировались 79, 2% жителей

В управлении облздрава рассказали о лидерах и аутсайдерах прививочной кампании.

Лидером по вакцинации среди районов Липецкой области оказался Становлянский. Там первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 9 012 человек или 79,2% жителей. На втором месте оказался Краснинский район — 6 337 человек или 57,7%, на третьем месте — Елецкий район — 8 863 человека или 44%.



В аутсайдерах Липецкий район. Там, если смотреть в процентном отношении, меньше всего сделавших первую прививку — 12 427 человек или 21,6%. Это данные на 3 августа 2021 года.