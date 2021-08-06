Коронавирус

19 минут назад

В Становлянском районе вакцинировались 79, 2% жителей

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#вакцинация
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В Становлянском районе вакцинировались 79, 2% жителей

В управлении облздрава рассказали о лидерах и аутсайдерах прививочной кампании.

Лидером по вакцинации среди районов Липецкой области оказался Становлянский. Там первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 9 012 человек или 79,2% жителей. На втором месте оказался Краснинский район — 6 337 человек или 57,7%, на третьем месте — Елецкий район — 8 863 человека или 44%.

В аутсайдерах Липецкий район. Там, если смотреть в процентном отношении, меньше всего сделавших первую прививку — 12 427 человек или 21,6%. Это данные на 3 августа 2021 года.
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#вакцинация
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Комментарии (1)

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Чинуша в тереме

9 минут назад
С такими теперь можно делать все что хочешь . Отлично!
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