Пруды в Липецке будет благоустраивать транспортная компания

На выполнение всех работу подрядчика есть чуть больше месяца.

Управление главного смотрителя завершило торги на благоустройство зоны отдыха возле прудов на улице Буденного. На аукционе не произошло снижения стоимости работ. Тендер на 523 620 рублей взял единственный участник конкурса: на торгах победило ООО «Транспортная компания «ДТ».



Подрядчику предстоит расчистить два пруда, расположенные в районе домов №21 и №23 на улице Буденного, от кустарника и мелколесья. Также ему поручат очистить пруды от иловых отложений и камышей, провести планировку дна и механизированную корчевку пней на прилегающих территориях, а по завершении работ – восстановить нарушенное благоустройство. На все задачи у подрядчика срок до 9 сентября.



Согласно данным единой системы государственных закупок, благоустройство прудов стало первым тендером для транспортной компании. Она была создана в 2019 году и специализируется на работе грузового транспорта.





