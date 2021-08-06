Общество

сегодня, 14:17

Пруды в Липецке будет благоустраивать транспортная компания

9 792
#благоустройство #тендер
Пруды в Липецке будет благоустраивать транспортная компания

На выполнение всех работу подрядчика есть чуть больше месяца.

Управление главного смотрителя завершило торги на благоустройство зоны отдыха возле прудов на улице Буденного. На аукционе не произошло снижения стоимости работ. Тендер на 523 620 рублей взял единственный участник конкурса: на торгах победило ООО «Транспортная компания «ДТ».

Подрядчику предстоит расчистить два пруда, расположенные в районе домов №21 и №23 на улице Буденного, от кустарника и мелколесья. Также ему поручат очистить пруды от иловых отложений и камышей, провести планировку дна и механизированную корчевку пней на прилегающих территориях, а по завершении работ – восстановить нарушенное благоустройство. На все задачи у подрядчика срок до 9 сентября.

Согласно данным единой системы государственных закупок, благоустройство прудов стало первым тендером для транспортной компании. Она была создана в 2019 году и специализируется на работе грузового транспорта.


9 792
#благоустройство #тендер

Комментарии (9)

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Шапокляк

12 минут назад
Лара, в каком центре города? Ты знаешь где эти два пруда на Буденного? Нет. Вот и помолчи - умнее будешь выглядеть
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Аблакат

17 минут назад
хотелось бы увидеть благоустроенный пруд на "Кирпичке", в районе ул Папина...
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Илья

32 минуты назад
А где там пруд на Буденного?
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Лара

36 минут назад
Это здорово! Сохраняться 2 пруда почти в центре города, будут жить утки и радовать жителей! Сами жители рассказыыают, что раньше это были полноводные пруды и было прекрасное мести для купания.
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Каток

38 минут назад
Все пруды спустить и закатать асфальтом!!
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5555

53 минуты назад
И прудам капец
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Липецк

сегодня, 14:26
Оставьте город Липецк в покое. Вы уже привели в порядок пляж за 26 лямов. Жулики позорные ! Какое вы имеете право пилить деньги налогоплательщиков!
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гость

сегодня, 14:24
Про день строителя вообще все молчат
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сдаётся мне

сегодня, 14:22
что после этого благоустройства не останется никакой растительности по берегам (и никакой тени в жару), и вся живность оттуда разбежится-разлетится
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