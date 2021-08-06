Происшествия
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Строительную болванку приняли за снаряд
В Липецке вчера на стройке обнаружили подозрительный предмет
5 августа в Липецке, на место строительство многоэтажного дома на улице Студеновской обнаружили странный предмет, похожий на снаряд. На место находки прибыли все службы быстрого реагирования, местность оцепили.
Специалисты проверили находку и выяснили, что это часть какого-то строительного инструмента, не представляющий никакой опасности.
Специалисты проверили находку и выяснили, что это часть какого-то строительного инструмента, не представляющий никакой опасности.
Странная находка