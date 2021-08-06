Происшествия

сегодня, 12:31

Строительную болванку приняли за снаряд

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#подозрительный предмет
Строительную болванку приняли за снаряд

В Липецке вчера на стройке обнаружили подозрительный предмет

5 августа в Липецке, на место строительство многоэтажного дома на улице Студеновской обнаружили странный предмет, похожий на снаряд. На место находки прибыли все службы быстрого реагирования, местность оцепили.

Специалисты проверили находку и выяснили, что это часть какого-то строительного инструмента, не представляющий никакой опасности.
1 363
#подозрительный предмет

Комментарии (1)

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Странная находка

сегодня, 12:56
Ни специалисты, ни строители не определили, что нашли. Возможно это дорогая и нужная штука, необходимо привлечь специолисиов с других сфер, а возможно и иностранных экспертов. Странно, что сенсационная находка, в разряде будничных новостей.
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