Строительную болванку приняли за снаряд

В Липецке вчера на стройке обнаружили подозрительный предмет

5 августа в Липецке, на место строительство многоэтажного дома на улице Студеновской обнаружили странный предмет, похожий на снаряд. На место находки прибыли все службы быстрого реагирования, местность оцепили.



Специалисты проверили находку и выяснили, что это часть какого-то строительного инструмента, не представляющий никакой опасности.