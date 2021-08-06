В России

12 минут назад

Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем

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В России выросло число мошеннических писем, в которых обещают легкий заработок. Об этом 5 августа сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.  

Так, в «Лаборатории Касперского» заявили о том, что во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения. Это почти в три раза больше, чем за I квартал 2021 года или IV квартал 2020-го, уточнили в компании. 

«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками скам-писем, эксплуатирующих тему легкого заработка. А именно предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода. Фальшивые уловки самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных людей или выплаты от банков», — рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун. 

Специалисты отмечают, что когда пользователь переходит по ссылке из такого письма, то попадает на скам-сайт, где на определенном этапе его просят оплатить небольшую комиссию, однако она потом уходит злоумышленникам и никакого реального предложения человек не получает. 
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