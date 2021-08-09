Доброе утро, Липецк!

Начинаем неделю с 9 августа. В понедельник в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации. Родители могут узнать, почему им отказали в пособии на детей. Школьников приглашают присоединиться к экологической акции, а всех желающих — освоить современную электронику и интернет.

Погода



В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градуса.



День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.



Дороги



Перекрыто движение транспорта на участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «3 Сентября». Объезд предусмотрен по улице Волгоградской.



ЛипецкЯндекс.Карты





Утренняя зарядка



Модель и фитнес-блогер Элина показывает свой комплекс утренних упражнений. Повторим?





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Пункты вакцинации



В понедельник, 9 августа, мобильные пункты вакцинации будут работать в «Линии», торговых центрах «Москва» и «Ноябрьский». Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.







Расселение аварийного дома



9 августа в доме №2 на проезде Осеннем будут обрезаны все коммунальные коммуникации. На срочное расселение жильцов из аварийного дома выделили 217 млн рублей. Этот 60-квартирный дом был построен в 1962 году. В 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. На основании серии экспертиз дом признали подлежащим расселению по причине из-за критических отклонений в состоянии его стен и перекрытий.



Помоги планете



В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных батареек. Эта акция направлена на защиту экологии, ведь даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры. Заявки принимают по электронной почте



Детские пособия



В управлении социальной политики рассказали о причинах отказа в назначении пособия на ребенка. Все подробности — в карусели.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)



Будь в теме



В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина продолжают работу курсы «Планшет, смартфон с нуля». Стать их участником может любой желающий – возраст не имеет значения. Занятия проходят по понедельникам и вторникам. Записаться на курсы «Планшет, смартфон с нуля» можно по телефону 35-35-51 или в библиотеке по адресу: ул. Космонавтов, д.15/3.



Фитнес для мозга



Начать неделю можно с необычных тренировок: будем «качать» извилины с помощью мобильных приложений. Их базовые версии можно использовать бесплатно.











В Липецке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +29 до +31 градуса.День 9 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.Перекрыто движение транспорта на участке улицы 3 Сентября - от перекрёстка с улицей Ильича до остановки «3 Сентября». Объезд предусмотрен по улице Волгоградской.Модель и фитнес-блогер Элина показывает свой комплекс утренних упражнений. Повторим?Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В понедельник, 9 августа, мобильные пункты вакцинации будут работать в «Линии», торговых центрах «Москва» и «Ноябрьский». Сделать прививку от COVID-19 могут все желающие при наличии паспорта, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр врачом-терапевтом.9 августа в доме №2 на проезде Осеннем будут обрезаны все коммунальные коммуникации. На срочное расселение жильцов из аварийного дома выделили 217 млн рублей. Этот 60-квартирный дом был построен в 1962 году. В 2019 году в квартирах третьего подъезда было выявлено смещение несущих конструкций и плит перекрытия. На основании серии экспертиз дом признали подлежащим расселению по причине из-за критических отклонений в состоянии его стен и перекрытий.В городском отделе охраны окружающей среды ждут заявки от школ, которые хотели бы установить у себя специализированный контейнер для накапливания отработанных батареек. Эта акция направлена на защиту экологии, ведь даже одна батарейка способна нанести серьёзный вред природе. Когда отработанный элемент питания попадает на свалку, его корпус подвергается коррозии. В результате, в окружающую среду сразу попадает несколько видов тяжелых металлов, среди которых свинец, кадмий и ртуть. Поэтому выбрасывать батарейки необходимо только в специальные контейнеры. Заявки принимают по электронной почте ecology@cominfo.lipetsk.ru В управлении социальной политики рассказали о причинах отказа в назначении пособия на ребенка. Все подробности — в карусели.В Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина продолжают работу курсы «Планшет, смартфон с нуля». Стать их участником может любой желающий – возраст не имеет значения. Занятия проходят по понедельникам и вторникам. Записаться на курсы «Планшет, смартфон с нуля» можно по телефону 35-35-51 или в библиотеке по адресу: ул. Космонавтов, д.15/3.Начать неделю можно с необычных тренировок: будем «качать» извилины с помощью мобильных приложений. Их базовые версии можно использовать бесплатно. «Elevate - Brain Training» (4+). Удаляйте лишние слова из предложений. Определяйте ненужные слова как можно быстрее, чтобы увеличивать счет. Так вы научитесь лаконичнее и точнее выражать мысли. Каждый раунд длится лишь минуту, но все пользователи игры суммарно провели в ней более миллиона часов. «Lumosity – тренировка мозга» (4+). Направляйте разноцветные локомотивы в нужные станции. Чем дольше играете, тем больше поездов и путей появляется на экране. Так вы научитесь многозадачности и привыкните расставлять приоритеты. «Peak - Brain Training» (4+). Собирайте слова из букв, которые видите на экране. В приложении вы научитесь быстрее находить визуальную информацию и пополните словарный запас. Суммарно игроки нашли в более 6 миллиардов слов.