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9 минут назад

В Липецкой области до +36

106
#жара
В Липецкой области до +36

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона - существенных осадков не ожидается. 7 августа в регионе прогнозируется сильная жара, когда дневные температуры составят от +31 до +36. Среднесуточные температуры воздуха составят 26-27 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет сильная жара от +31 до +36 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +18 до +20 градусов, днем будет сильная жара +35 градусов. 

День 7 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 6 градусов тепла.  
106
#жара

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