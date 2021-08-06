Рыбаки вытащили коллегу из пруда в Долгоруковском районе

Мужчину удалось вовремя достать из воды и откачать.

Вечером 4 августа в ЕДДС Долгоруковского района поступило сообщение том, что в селе Братовщина под Долгоруково в пруду находится мужчина без сознания.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на пруду находились несколько рыбаков. Один из них услышал всплеск и заметил, что на берегу не хватает одного из рыбаков.



- Он начал кричать, что утонул мужчина, а сам он не может плавать. Мы с мужиками пошли по дну – там не глубоко, но ила по колено. Мы его нашли на дне. Минут 3-5 он там пролежал. Уже не дышал, посинел. Начали бить ему в грудь, поднимать ноги. Наконец, он сделал вдох, потом другой. Спасли в общем, - рассказал GOROD48 участник спасения мужчины Александр Никишин.



Рыбака передали врачам, он находился в коме. На сегодняшний день мужчина уже готовится к выписке. А в ГУ МЧС по Липецкой области думают о представлении случайных спасателей к награде.

