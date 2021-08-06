Происшествия

31 минуту назад

Рыбаки вытащили коллегу из пруда в Долгоруковском районе

324
#утонувшие #пруд
2
Рыбаки вытащили коллегу из пруда в Долгоруковском районе

Мужчину удалось вовремя достать из воды и откачать.

Вечером 4 августа в ЕДДС Долгоруковского района поступило сообщение том, что в селе  Братовщина под Долгоруково в пруду находится мужчина без сознания. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на пруду находились несколько рыбаков. Один из них услышал всплеск и заметил, что на берегу не хватает одного из рыбаков.

- Он начал кричать, что утонул мужчина, а сам он не может плавать. Мы с мужиками пошли по дну – там не глубоко, но ила по колено. Мы его нашли на дне. Минут 3-5 он там пролежал. Уже не дышал, посинел. Начали бить ему в грудь, поднимать ноги. Наконец, он сделал вдох, потом другой. Спасли в общем, - рассказал GOROD48 участник спасения мужчины Александр Никишин.

Рыбака передали врачам, он находился в коме. На сегодняшний день мужчина уже готовится к выписке. А в ГУ МЧС по Липецкой области думают о представлении случайных спасателей к награде.
324
#утонувшие #пруд
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Навели суету у мэрии: странный маневр иномарки записала камера уличного наблюдения
#маневр
2
Навели суету у мэрии: странный маневр иномарки записала камера уличного наблюдения

22 минуты назад

Происшествия
Липчанка украла пакет у пенсионера
#кража
2
Липчанка украла пакет у пенсионера

сегодня, 11:29

Происшествия
Липчанин пошел смотреть салют и очнулся в больнице через три месяца
#салют #драка #вандализм
18
Липчанин пошел смотреть салют и очнулся в больнице через три месяца

сегодня, 10:07

Происшествия
Улица Катукова встала из-за столкновения автобуса и легковушки
#авария #ДТП
17
Улица Катукова встала из-за столкновения автобуса и легковушки

сегодня, 09:13

Происшествия
В лобовом столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели» погиб 36-летний водитель
#ДТП
6
В лобовом столкновении «ВАЗа» и «ГАЗели» погиб 36-летний водитель

сегодня, 08:41

Происшествия
В Липецке сбили велокурьера
#авария #ДТП
42
В Липецке сбили велокурьера

сегодня, 08:19

Происшествия