сегодня, 11:13
Должники лишатся льгот по «коммуналке»
Систему автоматического отключения от компенсации расходов по ЖКУ планируют задействовать после ее доработки. Пока на безакцептное лишение льгот региональные власти наложили мораторий.
- До 1 января 2022 года приостановлено одно из условий получения льготы на ЖКУ, а именно «Приостановление в связи с наличием у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, при получении учреждением из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства информации о погашении гражданином такой задолженности» , - сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления социальной политики. - Согласно постановлению с 1 июля 2021 жителям региона, которые имеют право на льготу на оплату услуг ЖКХ, но имеющие судебное решение о непогашенной задолженности, должны были приостановить действие льготы, пока гражданин полностью не оплатит квитанции.
Пока для всех льготников по ЖКХ, а их в регионе около 220 000 человек, все остается как прежде: им будут субсидировать плату за услуги. Причем, не только по взносам за капремонт, но и другим коммунальным расходам.
Информацию о долгах за ЖКХ власти могут получить из ГИС ЖКХ. Но пока эта система еще не доработана, поэтому принято решение отложить действие постановления от отключении от льгот до 1 января 2022 года. Мораторий могут отменить по мере введения системы в стабильную работу.
Берия