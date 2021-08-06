Должники лишатся льгот по «коммуналке»

Систему автоматического отключения от компенсации расходов по ЖКУ планируют задействовать после ее доработки. Пока на безакцептное лишение льгот региональные власти наложили мораторий.

Администрация Липецкой области приостановила действие постановления от 18 января 2021 года, которое регламентирует порядок социальной поддержки липчан в части компенсации расходов на уплату взноса в Фонд капремонта. Согласно коррективам, до 1 января 2022 года вводится мораторий на исполнение этого постановления в той части, где оговариваются условия отказа в представлении субсидии.



- До 1 января 2022 года приостановлено одно из условий получения льготы на ЖКУ, а именно «Приостановление в связи с наличием у гражданина подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, при получении учреждением из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства информации о погашении гражданином такой задолженности» , - сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления социальной политики. - Согласно постановлению с 1 июля 2021 жителям региона, которые имеют право на льготу на оплату услуг ЖКХ, но имеющие судебное решение о непогашенной задолженности, должны были приостановить действие льготы, пока гражданин полностью не оплатит квитанции.



Пока для всех льготников по ЖКХ, а их в регионе около 220 000 человек, все остается как прежде: им будут субсидировать плату за услуги. Причем, не только по взносам за капремонт, но и другим коммунальным расходам.



Информацию о долгах за ЖКХ власти могут получить из ГИС ЖКХ. Но пока эта система еще не доработана, поэтому принято решение отложить действие постановления от отключении от льгот до 1 января 2022 года. Мораторий могут отменить по мере введения системы в стабильную работу.