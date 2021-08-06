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19 минут назад

Российский боксер Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио

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#Олимпиада в Токио #бокс #медаль

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов в финальном поединке Олимпиады уступил кубинцу Хулио ла Крусу. 24-летний россиянин проиграл со счетом 0:5 и завоевал серебряную медаль Олимпиады в Токио.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебряную медаль летних Олимпийских Игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма, - передает РИА Новости.

Россиянин в финальном поединке уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0-5). Ла Крус стал двукратным олимпийским чемпионом.

"Я думал, что финальный бой выигрышный. Чувствую, что второй-третий раунд выиграли, не могу понять. Против нас все судили, тяжело как-то было. Золотая медаль сегодня ушла у нас", - прокомментировал ТАСС поражение российского спортсмена главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Сам спортсмен так прокомментировал свою серебряную медаль: "Радостных эмоций не испытываю, потому что мы приехали сюда за золотом. Не получилось показать нужный результат. Будем дальше работать над ошибками.Не буду говорить, что меня засудили или что-то такое. Если руку не подняли, значит, проиграл. Думал, что я веду поединок, считаю, что я был чуть активнее. Мы ждали от соперника такую тактику. Я где-то чуть поспешил, где-то недоработал. Эту медаль я посвящаю всем тем, кто за меня болел и переживал. Сегодня день рождения моей мамы. К сожалению, я не смог подарить ей золотую медаль. Сегодня у меня серебро. Всё по воле Всевышнего. Я надеюсь, что будет и золото. Мы на этом не останавливаемся. Конечно, хотелось в день рождения мамы завоевать золото. Мама любит спорт, тоже была спортсменкой, и именно она привела меня в спорт, за что я ей благодарен. Отец мой тоже очень любит спорт", - цитирует россиянина МАТЧ ТВ.

24-летний спортсмен Муслим Гаджимагомедов — чемпион мира-2019 и золотой медалист Европейских игр-2019. В его активе также серебро чемпионата Европы-2017.

Это 60-я медаль для России на Играх в Токио.

Российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете, имея в активе 16 золотых, 23 серебряные и 21 бронзовую награду. Лидирует команда Китая, завоевавшая 34 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых наград. Второй идет команда США (30-35-27), третьей - команда Японии (22-10-15), четвертой - Австралии (17-6-20).
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#Олимпиада в Токио #бокс #медаль

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