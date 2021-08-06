В Липецке начинают ревакцинацию от COVID-19

На повторный курс прививок ждут тех, кто сделал первый более шести месяцев назад.

Как сообщает региональное управление здравоохранения, в регионе начинается запись на повторную вакцинацию от COVID-19. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту прикрепления по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48, по короткому номеру телефона 122, либо по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.



В первую очередь ревакцинацию пройдут липчане из «группы риска»: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, проживающие в организациях социального обслуживания, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.



Минздрав России рекомендует проведение повторной вакцинации гражданам по истечении шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Повторная вакцинация проводится двукратно препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» или однократно вакциной «Спутник Лайт».Показания к применению вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» - профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет. Показания к применению вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт» - профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте 18-60 лет.



Вакцинация против других заболеваний должная проводиться с интервалом в месяц от вакцинации против COVID-19.







