Общество

30 минут назад

В Липецке начинают ревакцинацию от COVID-19

7 662
#коронавирус #вакцина
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В Липецке начинают ревакцинацию от COVID-19

На повторный курс прививок ждут тех, кто сделал первый более шести месяцев назад.

Как сообщает региональное управление здравоохранения, в регионе начинается запись на повторную вакцинацию от COVID-19. Записаться на прививку можно в поликлинике по месту прикрепления по телефону Единой диспетчерской службы 8 800 450 48 48, по короткому номеру телефона 122, либо по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства.

В первую очередь ревакцинацию пройдут липчане из «группы риска»: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, проживающие в организациях социального обслуживания, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

Минздрав России рекомендует проведение повторной вакцинации гражданам по истечении шести месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Повторная вакцинация проводится двукратно препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» или однократно вакциной «Спутник Лайт».Показания к применению вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона» - профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет. Показания к применению вакцин «КовиВак» и «Спутник Лайт» - профилактика новой коронавирусной инфекции у взрослых в возрасте 18-60 лет.

Вакцинация против других заболеваний должная проводиться с интервалом в месяц от вакцинации против COVID-19.



7 662
#коронавирус #вакцина
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Комментарии (7)

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Ответ по совести

5 минут назад
Ну не попали в точку., попали пальцем в небо, по другому и не скажешь
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Смотрящий

11 минут назад
Обновляем старую версию ... В очередь становись! Версии, так с третьей - услуга станет платной!
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Ну не попали в точку.

11 минут назад
Ответ по совести, Это наподобие как с гриппом. Привели от одного названия а пришёл другой. Так и здесь.
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Вопросы вопросы и вопросы.

14 минут назад
И это называется вакцина? Если её надо колоть через полгода. Это профилактика по другому её назвать нельзя. Вакцины как минимум должны действовать хотя-бы от 3 лет и более. Что это за вакцина у которой может образовался а может и нет антитела, или антитела но в малой форме по которой человек опять заболевает.
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маша

14 минут назад
вакцины КОВИВАК нет.
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Ванга

15 минут назад
Люди будут стоять в очередях за смерью
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Ответ по совести

19 минут назад
А в прошлом году официально заявляли, что вакцина действует 1,5-2 года. Переобулись на ходу....
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