Общество

37 минут назад

Из-за мощей Александра Невского в Ельце изменят график работы транспорта

3 177
#мощи #транспорт
Из-за мощей Александра Невского в Ельце изменят график работы транспорта

Будет действовать временное расписание.

Из-за прибытия в Елец ковчега с мощами святого князя Александра Невского в пятницу, с 20:30 до 22:00, меняется движение автобусов, сообщает городская администрация.

Временный график движения:

- маршруты № 4,5,9,10Б,19,21 в направлении центра города по улицам: К. Маркса, Октябрьская с остановками пл. Победы, ул. Октябрьская д.130 и далее по маршрутам. В обратном направлении без изменения движения.

Напомним, в регион прибудет крестный ход с мощами Александра Невского. Но массового крестного хода, в его привычном понимании, не будет. Мощи Александра Невского доставят в Елец на автомобиле несколько человек. Мощи поместят в Вознесенский кафедральный собор. После Ельца мощи привезут в Липецк, в Христорождественский собор, где они будут находиться с 7 по 8 августа.

Святой благоверный великий князь Александр Невский родился 13 мая 1221 года в городе Переяславле-Залесском. Отец его, Ярослав, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. С юных лет Александр прославился как великий воин и защитник Русской земли. В 1240 году в возрасте 20 лет он одержал победу над шведами на реке Неве, после чего получил прозвище Невский. В 1242 году у Чудского озера русское войско под предводительством святого князя Александра разгромило крестоносцев. В 1263 году князь на пути из Золотой Орды, будучи уже смертельно болен, принял схиму с именем Алексий. Скончался он в том же году в Городце.

Канонизирован Русской Православной Церковью при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.
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#мощи #транспорт

Комментарии (3)

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Пессимист

13 минут назад
.....в Липецк, в Христорождественский собор, где они будут находиться с 7 по 8 августа. Представляете, какая соберётся толпа перед собором и в нём самом? Фактически попы устраивают массовое мероприятие в период запрета
ответить

Когда

22 минуты назад
мощи Ленина привезут?
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Animal planet.

26 минут назад
Надо припасть к мощам. Обязательно.
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