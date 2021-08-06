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Прокуратура проводит проверку по факту побега заключенных из изолятора в Истре
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в подмосковной Истре.
Комиссия областного полицейского главка выехала на место побега пяти заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре.
"По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Прокуратура Московской области также организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По предварительным данным, для побега сбежавшие заключенные воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки, - передает РИА Новости.
Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. СМИ называли коммерсанта "колбасным королем", поскольку он владел несколькими колбасными заводами.
Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.
Через некоторое время удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Помимо убийства, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.
"По распоряжению врио начальника ГУ МВД России по Московской области в ОМВД по городскому округу Истра срочно выехала комиссия областного полицейского главка для установления обстоятельств побега пятерых задержанных из помещения изолятора временного содержания. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления местонахождения и задержания совершивших побег", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Прокуратура Московской области также организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте происшествия находится Истринский городской прокурор Михаил Рузляев", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По предварительным данным, для побега сбежавшие заключенные воспользовались запрещенным в ИВС гаечным ключом, открутив замки, - передает РИА Новости.
Среди сбежавших — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. СМИ называли коммерсанта "колбасным королем", поскольку он владел несколькими колбасными заводами.
Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября. По версии следствия, преступники ворвались в его дом, связали жену и начали вымогать деньги. В какой-то момент женщина сумела сбежать от них и вызвать полицию. Когда силовики приехали на вызов, Маругов был уже мертв.
Через некоторое время удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Помимо убийства, его заподозрили в мошенничестве с недвижимостью одиноких пенсионеров, поскольку при обыске в его квартире обнаружили пожилого мужчину, прикованного наручниками к кровати.