Липецкая область не вошла в число тревожных по COVID-19 регионов

В семи субъектах федерации ситуация хуже, чем в Черноземье.

Накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал семь регионов, в которых ситуация с коронавирусом остается наиболее напряженной. В частности, он назвал Туву, Коми, Астраханскую и Магаданскую области, Самару, Севастополь и Красноярский край. Он добавил, что в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи. Министр подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.



Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России растет в 35 регионах. При этом в 15 из них она выше средних показателей по стране, поэтому ослаблять ограничения пока рано. Кроме того, стабилизация ситуации отмечается в 28 регионах, устойчивое снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией — в 22 регионах. Какие именно имели ввиду региону Анна Попова в своем интервью не уточнила.



Напомним, по последним данным оперштаба с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 40 932 случая новой коронавирусной инфекции, 35 162 человека выздоровели, в том числе 218 за последние сутки, 4 577 — лечатся, 1 193 человека умерли, в том числе 10 за последние сутки.

