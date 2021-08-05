Происшествия

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Липчанин на «Газели» сошелся в «лобовую» с грузовиком «Renault»

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#ДТП
Липчанин на «Газели» сошелся в «лобовую» с грузовиком «Renault»

Оба водителя в рязанской больнице с тяжелыми травмами

В районе села Алешино, на трассе Шацк – Сасово – Касимов, в Сасовском районе Рязанской области, 23-летний липчанин на «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Renault Premium», за рулем которого был 37-летний гражданин Узбекистана, сообщает ИД «Пресса».

Оба водителя находятся в рязанской больнице. У водителя липецкой «ГАЗели» сотрясение головного мозга, вывих левого плеча, перелом левого бедра, открытая рана левого колена, тупая травма живота, рваная рана левой надбровной области. У водителя «Renault» перелом левого бедра, нижней трети левой голени.

Фото: ryazpressa.ru

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#ДТП

Комментарии (1)

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Кузькин отец

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Что у водителя "ГАЗели" могло сотрястись?
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