Липчанин на «Газели» сошелся в «лобовую» с грузовиком «Renault»

Оба водителя в рязанской больнице с тяжелыми травмами

В районе села Алешино, на трассе Шацк – Сасово – Касимов, в Сасовском районе Рязанской области, 23-летний липчанин на «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Renault Premium», за рулем которого был 37-летний гражданин Узбекистана, сообщает ИД «Пресса» .

Оба водителя находятся в рязанской больнице. У водителя липецкой «ГАЗели» сотрясение головного мозга, вывих левого плеча, перелом левого бедра, открытая рана левого колена, тупая травма живота, рваная рана левой надбровной области. У водителя «Renault» перелом левого бедра, нижней трети левой голени.

Фото: ryazpressa.ru