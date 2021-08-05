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Михаил Тарасенко: «Нам нужны центры компетенций, а не система выдачи пособий»

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Михаил Тарасенко: «Нам нужны центры компетенций, а не система выдачи пособий»

Депутат Государственной думы принял участие в круглом столе Липецкого отделения Российского союза предпринимателей и промышленников.

Профориентация, перспективы интернет-платформы «Работа в России» и реформирование системы Центров занятости – главные темы обсуждения. За «круглым столом» крупнейшие работодатели Липецкой области и эксперты в сфере трудовых отношений. В работе на форуме приняли депутат Государственной Думы Михаил Тарасенко и директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.

«Перестраивая систему службы занятости, надо учитывать опыт, накопленный предпринимательским сообществом, - отметил Михаил Тарасенко. - Все то позитивное, что сегодня есть, надо внедрять в госструктуры, привлекать предпринимателей и экспертов для решения важных задач. Нам нужны современные кадровые центры, которые позволят людям без лишней бюрократии найти новую работу или пройти курсы переподготовки, а не только получить пособие. В этом суть предложений фракции «Единая Россия».



Участники дискуссии сошлись во мнении, что Центры занятости должны активнее заниматься профориентацией, рассказывать людям о новых возможностях поиска работы и получения допобразования.

«Много примеров, когда люди «живут не свою жизнь». Поступают в университет на определенный факультет, потому что так сказали родители, - пояснила Татьяна Дьяконова. - Хотя могли бы добиться гораздо большего, если бы выбрали профессию по душе. И в этом также должны помочь Центры занятости. Рассказать о самых востребованных профессиях, обучить, трудоустроить».



При этом важно, чтобы и работодатели поддерживали нововведения и активнее сотрудничали с порталом «Работа в России», размещали актуальные вакансии.

 «У нас получилась живая дискуссия, представители бизнес-сообщества сообщили, чего они хотят от законодателей и исполнительной власти, и получили обратную связь, - резюмировала исполнительный директор – заместитель председателя Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина. - Убеждена, что будет и результат, и позитивные перемены на рынке труда не только в Липецкой области, но и в России в целом».





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