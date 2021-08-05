Быстро и без очереди: так теперь работает поликлиника при областной клинической больнице

Новые стандарты общения пациентов с медиками восхищают липчан, приехавших из городов и районов для консультаций с узкими специалистами.

Еще два года назад, когда липецкий губернатор Игорь Артамонов заговорил о переходе поликлиник на новые, щадящие методы обслуживания пациентов, не было до конца понятно, о чем речь. Ну как так, поликлиника без очередей? Разве такое возможно? Но прошло не так уж и много времени, как сказка стала былью.Сегодня заместитель главврача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Валерия Березина рассказала и, что более важно, показала журналистам, как преобразилась консультативная поликлиника при стационаре. Помните любимую фразу хитрованов, с которой они просачиваются в нужный им врачебный кабинет: «Мне только спросить?» Так вот, в эту поликлинику надо зайти со словами: «Мне только посмотреть!»Первое, что бросается в глаза – отсутствие очередей к регистратуре потому, что привычных нам окошечек, за которыми сидят медсестры, тут просто нет. На входе за стойкой с надписью «Администратор» стоят две медсестры. Эти улыбчивые женщины берут у клиента талон, который он получил в поликлинике по месту жительства, и отправляют его в комфортную зону ожидания – на мягкие стулья.Через 2-3 минуты, как в МФЦ или в банке, пациент услышит свое имя, подойдет к регистрационной стойке, которая и не стойка вовсе. Это стол, с другой стороны которого у компьютера сидит регистратор. От него пациент получит талон на прием к врачу, на консультацию которого его и направили. А так как изначально, еще в поликлинике по месту жительства, человек получает направление и талон на определенное время в определенный день недели, то и очередей в этой консультативной поликлинике нет никаких. И это ошеломляет!Валерия Березина рассказывает, что в феврале этого года в поликлинике при областной клинической больнице закончился ремонт, на который было потрачено 15 млн рублей. Тут же администрация клиники провела анкетирование 600 пациентов, желая узнать мнение о том, каким бы они хотели видеть эту амбулаторию. Опрошенные оказались на удивление инициативными, сделав более двух тысяч предложений и замечаний. Они попали в работу и на выходе получилась та самая пациентоориентированная модель, которая восхищает посетителей поликлиник. Например, люди тут не стоят на ногах. Обслуживание клиентов построено на принципе «сидя-сидя» – лицом к лицу с таким же работающим сидя медиком.– Ой, как же тут хорошо, как удобно! – не может сдержать своих чувств пенсионерка с толстенной кипой медицинских документов, усевшись перед стойкой регистратуры.Пожилая женщина приехала из Долгоруковского района на консультацию невролога. И, кажется, не может понять, куда попала:– У нас все не так еще, у нас пока все как обычно, – усмехается сельская жительница.А тут все необычно. Например, информация о работающих в поликлинике врачах и времени их приема не висит на стене в виде полосок бумаги с буквами разного размера, а представлена на интерактивной информационной панели. Найдя нужного врача, пациент сможет увидеть его в лицо, а еще и узнать о стаже работы и регалиях. А как найти кабинет врача? В помощь – интерактив с расположением корпусов и кабинетов. Но удивительно даже не это, а другое. Например, информация о расписании автобусов с остановками, следующих с автовокзалов Липецка в крупные населенные пункты области. Некоторые из них останавливаются и на улице Московской, рядом с консультативной поликлиникой. Другая важнейшая опция панели – информация о лекарствах с ценами и их наличием в продаже сети ОГУП «Липецкфармация» во всем регионе! Тут же – информация о новых видах лечения по полису ОМС и на платной основе.В этой поликлинике все оптимально. Стены окрашены в приятные успокаивающие цвета. Никакого красного! Воздух охлажден кондиционерами, но где они – не понятно. Кулеры с водой. Места для зарядки сотовых телефонов.– На электронную регистратуру, новую мебель, систему навигации потрачено два миллиона рублей. Никто не обойден вниманием – ни инвалиды по зрению, ни слабослышащие, ни маломобильные пациенты. Специальные технологии сделали посещения врачей приятной процедурой, – говорит Валерия Березина.Последнее замечание к работе консультативной поликлиники сделал Игорь Артамонов. Люди едут сюда издалека, а потом им возвращаться домой. Почему бы не сделать тут зону фудкорта? Так тут появилось бистро: с горячим чаем и кофе, вкусной выпечкой. Тут же можно почитать книгу или полистать журнал – рядом с кафетерием находится стойка кроссбукинга.Есть тут и свой мини-филиал МФЦ, сотрудница которого поможет оформить доступ к Единому порталу госуслуг. Эта точка возникла тут также благодаря предложению липецкого губернатора как часть проекта облздрава «Искренние сердца». Есть здесь и автомат, который по цене пять рублей за лист отсканирует медицинские и любые другие документы и распечатает их копии.Все тут хорошо за одним исключением – разбитой муниципальной дороги перед поликлиникой.И это портит всю картину. Очень много сельских жителей на медицинские консультации привозят их родственники и знакомые на автомобилях. Машин тут – тьма! И все они бьются на колдобинах, которые вот уже который год никак не заделают.