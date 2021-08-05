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Быстро и без очереди: так теперь работает поликлиника при областной клинической больнице
Новые стандарты общения пациентов с медиками восхищают липчан, приехавших из городов и районов для консультаций с узкими специалистами.
Сегодня заместитель главврача ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Валерия Березина рассказала и, что более важно, показала журналистам, как преобразилась консультативная поликлиника при стационаре. Помните любимую фразу хитрованов, с которой они просачиваются в нужный им врачебный кабинет: «Мне только спросить?» Так вот, в эту поликлинику надо зайти со словами: «Мне только посмотреть!»
Первое, что бросается в глаза – отсутствие очередей к регистратуре потому, что привычных нам окошечек, за которыми сидят медсестры, тут просто нет. На входе за стойкой с надписью «Администратор» стоят две медсестры. Эти улыбчивые женщины берут у клиента талон, который он получил в поликлинике по месту жительства, и отправляют его в комфортную зону ожидания – на мягкие стулья.
Через 2-3 минуты, как в МФЦ или в банке, пациент услышит свое имя, подойдет к регистрационной стойке, которая и не стойка вовсе. Это стол, с другой стороны которого у компьютера сидит регистратор. От него пациент получит талон на прием к врачу, на консультацию которого его и направили. А так как изначально, еще в поликлинике по месту жительства, человек получает направление и талон на определенное время в определенный день недели, то и очередей в этой консультативной поликлинике нет никаких. И это ошеломляет!
Валерия Березина рассказывает, что в феврале этого года в поликлинике при областной клинической больнице закончился ремонт, на который было потрачено 15 млн рублей. Тут же администрация клиники провела анкетирование 600 пациентов, желая узнать мнение о том, каким бы они хотели видеть эту амбулаторию. Опрошенные оказались на удивление инициативными, сделав более двух тысяч предложений и замечаний. Они попали в работу и на выходе получилась та самая пациентоориентированная модель, которая восхищает посетителей поликлиник. Например, люди тут не стоят на ногах. Обслуживание клиентов построено на принципе «сидя-сидя» – лицом к лицу с таким же работающим сидя медиком.
– Ой, как же тут хорошо, как удобно! – не может сдержать своих чувств пенсионерка с толстенной кипой медицинских документов, усевшись перед стойкой регистратуры.
Пожилая женщина приехала из Долгоруковского района на консультацию невролога. И, кажется, не может понять, куда попала:
– У нас все не так еще, у нас пока все как обычно, – усмехается сельская жительница.
А тут все необычно. Например, информация о работающих в поликлинике врачах и времени их приема не висит на стене в виде полосок бумаги с буквами разного размера, а представлена на интерактивной информационной панели. Найдя нужного врача, пациент сможет увидеть его в лицо, а еще и узнать о стаже работы и регалиях. А как найти кабинет врача? В помощь – интерактив с расположением корпусов и кабинетов. Но удивительно даже не это, а другое. Например, информация о расписании автобусов с остановками, следующих с автовокзалов Липецка в крупные населенные пункты области. Некоторые из них останавливаются и на улице Московской, рядом с консультативной поликлиникой. Другая важнейшая опция панели – информация о лекарствах с ценами и их наличием в продаже сети ОГУП «Липецкфармация» во всем регионе! Тут же – информация о новых видах лечения по полису ОМС и на платной основе.
В этой поликлинике все оптимально. Стены окрашены в приятные успокаивающие цвета. Никакого красного! Воздух охлажден кондиционерами, но где они – не понятно. Кулеры с водой. Места для зарядки сотовых телефонов.
– На электронную регистратуру, новую мебель, систему навигации потрачено два миллиона рублей. Никто не обойден вниманием – ни инвалиды по зрению, ни слабослышащие, ни маломобильные пациенты. Специальные технологии сделали посещения врачей приятной процедурой, – говорит Валерия Березина.
Последнее замечание к работе консультативной поликлиники сделал Игорь Артамонов. Люди едут сюда издалека, а потом им возвращаться домой. Почему бы не сделать тут зону фудкорта? Так тут появилось бистро: с горячим чаем и кофе, вкусной выпечкой. Тут же можно почитать книгу или полистать журнал – рядом с кафетерием находится стойка кроссбукинга.
Есть тут и свой мини-филиал МФЦ, сотрудница которого поможет оформить доступ к Единому порталу госуслуг. Эта точка возникла тут также благодаря предложению липецкого губернатора как часть проекта облздрава «Искренние сердца». Есть здесь и автомат, который по цене пять рублей за лист отсканирует медицинские и любые другие документы и распечатает их копии.
Все тут хорошо за одним исключением – разбитой муниципальной дороги перед поликлиникой.
И это портит всю картину. Очень много сельских жителей на медицинские консультации привозят их родственники и знакомые на автомобилях. Машин тут – тьма! И все они бьются на колдобинах, которые вот уже который год никак не заделают.
Гена