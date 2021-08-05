Общество

сегодня, 15:23

Двое бойцов Росгвардии награждены за спасение людей из огня

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#спасение на пожаре
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Двое бойцов Росгвардии награждены за спасение людей из огня

Старший лейтенант и прапорщик патрулировали территорию и заметили пожар на улице Лесной.

В Липецке начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Сергей Шишмонин вручил старшему лейтенанту полиции Виталию Фигурову и прапорщику полиции Александру Лялякину ведомственную медаль «За спасение». 

- В марте этого года сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание в одном из частных домов на улице Лесной города Липецка. Огонь быстро распространялся по жилому дому, а едкий дым заполнял помещения. Правоохранители немедленно сообщили о пожаре дежурному, после чего эвакуировали  из охваченного огнем дома 7 человек, в том числе 3 детей. В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС в тушении пожара, сообщает пресс-служба управления Росгвардии. 

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Фото: rosguard.gov.ru

2 609
#спасение на пожаре
2

Комментарии (2)

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Хвалю

13 минут назад
Паша .
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Липчанка

39 минут назад
Молодцы! Липецк должен знать своих героев!
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