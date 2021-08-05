Общество
сегодня, 15:23
Двое бойцов Росгвардии награждены за спасение людей из огня
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Старший лейтенант и прапорщик патрулировали территорию и заметили пожар на улице Лесной.
В Липецке начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Сергей Шишмонин вручил старшему лейтенанту полиции Виталию Фигурову и прапорщику полиции Александру Лялякину ведомственную медаль «За спасение».
- В марте этого года сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание в одном из частных домов на улице Лесной города Липецка. Огонь быстро распространялся по жилому дому, а едкий дым заполнял помещения. Правоохранители немедленно сообщили о пожаре дежурному, после чего эвакуировали из охваченного огнем дома 7 человек, в том числе 3 детей. В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС в тушении пожара, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
Фото: rosguard.gov.ru
- В марте этого года сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметили возгорание в одном из частных домов на улице Лесной города Липецка. Огонь быстро распространялся по жилому дому, а едкий дым заполнял помещения. Правоохранители немедленно сообщили о пожаре дежурному, после чего эвакуировали из охваченного огнем дома 7 человек, в том числе 3 детей. В дальнейшем росгвардейцы оказывали помощь прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС в тушении пожара, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
Фото: rosguard.gov.ru
2 609
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Липчанка