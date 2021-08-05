14 минут назад
Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов.
В финальной схватке Угуев победил индийца Кумара Рави со счетом 7-4. Бронзовыми призерами соревнований стали Нурислам Санаев (Казахстан) и Томас Гилман (США).
Угуев не раз становился призером на международных соревнованиях. Россиянин дважды выигрывал золото на чемпионате мира, становился победителем Кубка мира. Также на счету Угуева бронза и серебро чемпионата Европы.
Ранее 5 августа россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе на Играх в Токио в весовой категории до 74 килограммов. В решающей схватке он встретится с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.
Это 16-е по счету золото для России на летних Олимпийских Играх в Токио.
Олимпиада в Токио продлится до 8 августа, - передает Lenta.ru.