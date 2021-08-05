В Липецке разрешили построить производственную базу

Региональные власти дали добро на семь строительных проектов и не разрешили воплотить два.

Управление строительства и архитектуры Липецкой области рассмотрело серию проектов, реализация которых возможна лишь при отклонении от предельных параметров строительства или реконструкции.



Региональные власти одобрили семь проектов. Среди них строительство садового домика в СНТ «Строитель», реконструкции частных домов на улицах Хмельницкого, Урожайной, Дарвина, Либкнехта и Аэродромной. Также получено добро на строительство здания для производства готовой продукции на улице Ковалёва, в районе окружной трассы.



Управление отклонило два строительных проекта. Это реконструкция частного дома на улице Кочетова, причина — возражения, поступившие в ходе общественных слушаний. Кроме того, запрещено строить малоэтажный многоквартирный дом на улице Перова, так как под эти цели предусмотрели слишком маленький участок земли, а само появления дома там противоречит утвержденному плану планировки квартала.